"Катастрофический дефицит": военный раскрыл, сколько и каких систем РЭБ не хватает ВСУ

Силам обороны Украины нужны как "большие" системы, так и "окопные" комплексы, надежность которых пока составляет лишь 30-35%, но это лучше, чем ничего.

В Украине возник острый дефицит средств радиоэлектронной борьбы на фронте. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", рассказал в интервью УНИАН, сколько и каких комплексов не хватает Силам обороны.

По его словам, потребности "больших" систем РЭБ закрыты лишь на 25%, на передовой у украинских воинов есть всего 2-3% от необходимого им количества "окопных" комплексов. Сергей Бескрестнов подчеркнул, что основной проблемой является необходимость создания "купола", который будет защищать позицию со всех сторон, а это достаточно сложно, ведь когда подавляются одни частоты, противник переходит на другие.

"Катастрофический дефицит, — говорит эксперт. — Точно нужен "купол", ведь техника в движении поворачивается в разные стороны — к фронту и противнику. Возникает сложность: система, которая излучает по кругу и равномерно рассеивает помехи во все стороны круговой антенны, требует достаточно высокой мощности. Или нужен вместо одной круговой антенны большой набор направленных во все стороны антенн, что увеличивает габариты, стоимость".

"Большая" система РЭБ "Буковель AD" украинского производства Фото: Скриншот

Он добавил, что каждый полет FPV-дрона является уникальной ситуацией с различными уровнями сигнала и разными тактиками полетов. Так происходит потому, что противник использует разные частоты и антенны для передачи сигналов.

"Теперь и мы, и противник делаем такие настройки, что, при исчезновении канала управления, БПЛА будет продолжать полет по той же траектории, с той же скоростью. То есть, если дрон издалека заходит на цель, которая прикрыта "куполом", и связь прервется, он ее все равно поразит. Если раньше было достаточно, чтобы "купол" сработал на расстоянии 10-15 метров от дрона, то теперь он должен быть эффективным хотя бы на 60 метрах", — добавил эксперт.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что в настоящее время доступные украинские решения против FPV-дронов обеспечивают защиту на уровне 30-35%, что не является стопроцентной надежностью. Однако возможность создания такой защиты все же существует. Но это требует большой мощности (около 400 Вт) и множества антенн, что затрудняет их применение. Существует также большой риск, что такие мощные системы будут глушить и украинские дроны, если подразделения не будут согласовывать работу.

"Есть еще решение: пытаться подавлять не канал управления, а канал видеосигнала. Если я вижу, что на меня летит российский дрон, то в сторону пульта запускают мощную помеху, чтобы оператор терял изображение. Но проблема в том, что здесь враг может перейти на другие частоты. И тогда нужно будет решение, которое будет сканировать весь диапазон", — отметил Сергей "Флэш". Эксперт добавил, что это правильный, но дорогой подход, ведь цена такого РЭБ будет примерно 5-8 тысяч долларов, а сейчас окопные РЭБ продаются за 1-2 тысячи долларов.

Еще одна проблема в сфере систем РЭБ заключается в том, что разработчики могут столкнуться с проблемой дефицита китайских комплектующих. Китай также может ограничить поставки, поэтому есть предложение наладить производство комплектующих в Украине, где есть возможности и опытные специалисты. Многие говорят о необходимости создания отечественного предприятия для серийного производства РЭБ, но пока такого предприятия нет. Камень преткновения заключается в привлечении крупных предприятий, которым может не быть интересно мелкосерийное производство.

Напомним, ранее мы писали о том, что системы РЭБ станут меньше и еще мощнее, ведь инженеры уже создают новый чип для военных. ВМС США хотят получить самый эффективный в мире усилитель мощности, который можно установить на оборудование небольшого размера.

Ранее Фокус рассказывал, что эксперт разоблачил миф ВС РФ о РЭБ-устойчивости дрона SuperCam. Беспилотник не должен отличаться высокой устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские операторы выбирают диапазон намеренно, где украинские системы РЭБ менее эффективны.