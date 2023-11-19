Правовое регулирование ИИ: Германия, Франция и Италия достигли соглашения - Reuters

По словам министра цифровых технологий Германии Фолькера Виссинга, нужно регулировать приложения, а не технологии, если Европа хочет играть в высшей мировой лиге искусственного интеллекта.

Франция, Германия и Италия достигли соглашения о том, как следует регулировать искусственный интеллект. Подписанный совместный документ, как ожидается, ускорит переговоры на европейском уровне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительства трех стран поддерживают обязательства, которые являются добровольными, но обязательными для малых и крупных поставщиков ИИ в Европейском Союзе, которые их подписывают.

Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС ведут переговоры о том, как блоку следует позиционировать себя.

В июне Европейский парламент представил "Закон об искусственном интеллекте", который разработан, чтобы сдерживать риски, связанные с приложениями ИИ, и избегать дискриминационных последствий, используя при этом инновационный потенциал ИИ.

В ходе обсуждений Европейский парламент предложил, чтобы кодекс поведения изначально был обязательным только для крупных поставщиков ИИ, в основном из США.

Правительства трех стран ЕС заявили, что это очевидное конкурентное преимущество для более мелких европейских поставщиков может иметь тот недостаток, что он снизит доверие к ним и приведет к уменьшению количества клиентов. Поэтому правила поведения и прозрачности должны быть обязательными для всех, заявили они.

В документе говорится, что на начальном этапе никаких санкций вводить не следует. Однако если по истечении определенного периода времени будут выявлены нарушения кодекса поведения, может быть установлена ​​система санкций. В будущем европейский орган будет следить за соблюдением стандартов.

Министерство экономики Германии, которое отвечает за эту тему вместе с Министерством цифровых технологий, заявило, что законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а скорее его применение.

Министр по цифровым технологиям Фолькер Виссинг заявил Reuters, что он очень рад, что с Францией и Германией было достигнуто соглашение об ограничении только использования искусственного интеллекта.

"Нам нужно регулировать приложения, а не технологии, если мы хотим играть в высшей мировой лиге искусственного интеллекта", — сказал он.

Госсекретарь по экономическим вопросам Франциска Брантнер заявила Reuters, что крайне важно использовать возможности и ограничить риски.

"Мы разработали предложение, которое может обеспечить баланс между обеими целями в технологической и юридической сфере, которая еще не определена", — сказала она.

Поскольку правительства всего мира стремятся воспользоваться экономическими преимуществами ИИ, в ноябре Великобритания провела свой первый саммит по безопасности ИИ.

Правительство Германии проведет цифровой саммит в Йене, в земле Тюрингия, в будущий понедельник и вторник, на котором соберутся представители политики, бизнеса и науки.

Вопросы, связанные с ИИ, также будут в повестке дня на переговорах правительств Германии и Италии в Берлине в среду.

Напимним, эксперты узнали, как искусственный интеллект может повлиять на выборы. По словам специалистов ENISA, европейцы готовятся принять закон об ИИ, но до сих пор неясно, как бороться с генеративными моделями и дипфейками.

Ранее Фокус писал, что новый ИИ может превратить "плоский" рисунок в 3D-изображение за 5 секунд. Компания Adobe вместе с учеными разработали технологию, которая поможет создателям контента как можно быстрее превращать 2D-графику в 3D.