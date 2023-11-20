Ученые придумали беспроводную зарядку для вживления в тело: как ее можно применять

Особое устройство адаптируется к форме внутренних органов и тканей, предотвращает воспаления и со временем поглощается организмом человека.

Китайские ученые из Университета Ланьчжоу создали биоразлагаемое беспроводное устройство для приема и хранения энергии, которое может питать биоэлектронные имплантаты, например, полностью биоразлагаемые системы доставки лекарств внутрь организма. Об этом сообщает South China Morning Post.

Имплантируемые биоэлектронные системы, такие как датчики мониторинга и имплантаты для доставки лекарств, представляют собой минимально инвазивные и надежные способы точного мониторинга и лечения пациентов. Но, как указывают исследователи, разработка модулей питания для работы этих устройств отстает от создания биосовместимых и биоразлагаемых датчиков и схемных блоков. По их словам, хотя существуют биоразлагаемые блоки питания, их часто можно использовать только один раз, и они производят недостаточно энергии для биомедицинских применений.

Между тем, блоки питания, подключенные к трансдермальным зарядным устройствам, могут вызвать воспаление, а блоки питания, работающие от неперезаряжаемых батарей, возможно, придется заменять хирургическим путем, что может вызвать осложнения. Чтобы устранить этот пробел, исследователи предложили беспроводную имплантируемую энергетическую систему с одновременно высокой производительностью хранения энергии и предпочтительными свойствами взаимодействия с тканями, поскольку ее мягкая и гибкая конструкция позволяет ей адаптироваться к форме тканей и органов.

Беспроводная имплантируемая энергосистема Фото: SCMP

Устройство беспроводного источника питания состоит из магниевой катушки, которая заряжает устройство, когда внешняя передающая катушка помещается на кожу над имплантатом. Энергия, получаемая магниевой катушкой, проходит через цепь, прежде чем попасть в модуль накопления энергии, состоящий из гибридных суперконденсаторов с ионами цинка.

Суперконденсаторы хранят энергию в виде электрической энергии, в отличие от батарей, которые хранят ее в виде химической энергии. Суперконденсаторы хранят меньше энергии на единицу, они имеют высокую удельную мощность и, следовательно, могут постоянно разряжать большое количество энергии. Энергия может проходить через схему непосредственно в подключенное биоэлектронное устройство, а также в суперконденсатор, где она хранится "чтобы обеспечить постоянную и надежную выходную мощность" после завершения зарядки.

И цинк, и магний необходимы человеческому организму, и исследователи отмечают, что их количество, содержащееся в устройстве, ниже уровня ежедневного потребления, что делает растворимые имплантаты биосовместимыми. Все устройство заключено в полимер и воск, которые могут гнуться и скручиваться в зависимости от структуры ткани, в которой оно находится.

Исследователи заявили, что по-прежнему существует проблема с включением и выключением устройства, поскольку оно останавливается только тогда, когда у него заканчивается заряд, но они утверждают, что контролируемый запуск зарядки может контролировать продолжительность включения-выключения. Тем не менее ученые говорят, что прототип "представляет собой важный шаг вперед в продвижении широкого спектра временных имплантируемых биоэлектронных устройств с их потенциалом обеспечения эффективных и надежных энергетических решений".

Ранее Фокус сообщал, что ученые получили энергию из сточных вод. Бактерии E. coli прекрасно размножаются в любой грязной воде и генерируют электроэнергию. Их хотят использовать для аккумуляторов и биосенсоров.