Израиль впервые применил лазерную ПВО: система Iron Beam поразила ракеты ХАМАС, — СМИ

Лазерное оружие обходится гораздо дешевле ракет ПВО и может стрелять бесконечно, пока есть доступ к электроэнергии, но у него есть ряд своих недостатков, говорят эксперты.

Накануне Израиль использовал лазерную систему противовоздушной обороны Iron Beam ("Железный луч") для перехвата ракет в секторе Газа, за несколько лет до того, как ее планировали внедрить. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на армейского корреспондента израильского "Канала 14", а израильские военные никак не прокомментировали применение такого вооружения.

Iron Beam, комплекс с лазером высокой мощности, производимый компанией Rafael Advanced Defense Systems, был разработан для перехвата дронов, ракет и снарядов малой дальности. Его развертывание было запланировано на 2025 год и направлено на дополнение существующей израильской системы ПВО "Железный купол".

Система использует неограниченный запас выстрелов и может быть интегрирована на несколько платформ. Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт назвал ее "лазерной стеной", а прошлогодние испытания показали, что она успешно уничтожает ракеты, минометы, дроны и противотанковые снаряды.

Как отмечает Newsweek, преимущество "Железного луча" заключается в том, что у него не могут закончиться боеприпасы. Это также делает его эксплуатацию более рентабельной. Ракеты "Железного купола" (Iron Dome) оцениваются примерно в 50 000 долларов каждую, тогда как стоимость запуска Iron Beam равна стоимости электроэнергии, затраченной на выстрел.

Дэвид Хэмблинг, британский военный эксперт, рассказал Newsweek, что Iron Beam может продолжать стрелять, "пока у него есть источник питания, с ценой за выстрел, возможно, в доллар. Он может быстро переключаться с одной цели на другую, а затем наносить удары со скоростью света, быстро сбивая ракеты, пока они летят".

Однако лазерное оружие пока не идеально. Например, лазеру требуется несколько секунд воздействовать на объект, чтобы его уничтожить. Еще одна проблема заключалась в том, что ракеты или дроны могут быть покрыты термостойким материалом, что сделает "Железный луч" бесполезным. А еще лазер не будет работать и в плохих погодных условиях (дождь и туман), поэтому инженера нужно еще поработать над усовершенствованием системы.

Ранее Фокус рассказывал, что компания EOS представила мощную лазерную пушку Dazzler. Лазерное оружие мощностью 500 Вт выводит из строя оптику беспилотников и считается оружием "мягкого поражения".