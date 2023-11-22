Электрополя вместо Bluetooth: ученые придумали новый тип передачи данных без проводов

Технология способна снизить стоимость гаджетов, уменьшить размер и увеличить безопасность передачи данных, считают изобретатели.

Британские исследователи из Университета Сассекса разработали новую технологию для близкой передачи данных, подобной Bluetooth, которая обеспечит лучшую энергоэффективность для гаджетов и защитит от внешних помех. Об этом исследователи рассказали в своей опубликованной работе.

Они предложили передавать данные на близком расстоянии к приемнику методом модуляции низкочастотного электрического поля. Такой способ передачи имеет меньшую частоту, чем радиоволны используемые в технологии Bluetooth, поэтому ему требуется значительно меньше энергии, а так же такой способ меньше подвержен воздействию внешних факторов.

В своей опубликованной работе профессор Роберт Прэнс и профессор Даниэль Рогген продемонстрировали, что такой способ может обеспечить высокую пропускную способность, необходимую для мультимедийных приложений, таких как потоковая передача музыки или видео. Они также утверждают, что подобная электрическая модуляция пригодится для создания новаторских форм коммуникации между людьми и устройствами, например, для обмена информацией с помощью прикосновения.

Исследователи отмечают, что их технология модуляции электрического поля имеет множество преимуществ перед Bluetooth и другими существующими технологиями беспроводной связи. Она способна значительно увеличить срок службы аккумуляторов небольших гаджетов, типа наушников, спортивных трекеров, умных часов и других устройств. Кроме того, технология способна снизить их стоимость и даже размер.

Разработка исследователей положительно повлияет и на безопасность передачи данных, поскольку их сложнее будет перехватить злоумышленникам. Кроме того, технология может расширить возможности для взаимодействия с устройствами в умных домах, например, для управления освещением, температурой, звуком или видео с помощью жестов или прикосновений.

Ученые отмечают, что их технология пока что находится только на ранней стадии воплощения в жизнь, но ее уже заинтересовались коллеги в научном технологическом сообществе. Исследователи из Университета Сассекса надеются, что их разработка станет новым стандартом для передачи данных на близком расстоянии.

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