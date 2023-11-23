Россияне испытали комплекс "Метроном": защитит ли он оккупантов на фронте в Украине

Производитель уверяет, что новая технология позволяет пилотом управлять дронами на расстоянии до 7 километров без применения в дополнительных систем связи.

Российский Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем "Метроном", позволяющий значительно увеличить расстояние применения дронов. Об этом его глава Дмитрий Кузякин рассказал в комментарии ТАСС в понедельник, 20 ноября.

По его словам, сейчас российские пилоты боевых FPV-расчетов вынуждены рисковать и приближаться к позициям ВСУ как можно ближе или искать возвышенности для увеличения дальности связи. Украинские военные, в свою очередь, отходят все дальше от линии боевого соприкосновения, чтобы оставаться вне зоны поражения дронами-камикадзе, и это вынуждает бойцов ВС РФ подходить еще ближе, подставляясь под удар. Однако комплекс "Метроном", по мнению разработчика, должен решить эту проблему.

"Новый комплекс уже прошел испытания. На удалении более семи километров боевым FPV-расчетом был успешно произведен взлет дрона из автомобиля, приземное маневрирование и посадка на том же удалении. Местность была холмистая, с лесными чередующимися посадками. Изображение четкое, управление отзывчивое. Нам удалось разнести место старта дрона и боевого FPV расчета более чем на семь километров", — рассказал прессе Дмитрий Кузякин.

При этом он добавил, что "Метроном" позволяет избавиться от необходимости использовать дополнительные системы для увеличения дальности связи, которые нужно держать в воздухе как ретрансляторы. Поэтому использование комплекса "Метроном" в FPV-дронах, оборудованных устройствами для перехода в спящий режим, гибернаторами, позволит изменить сценарии применения дронов во время боевых и обезопасить личный состав ВС РФ. Сколько стоит данная разработка и планируют ли ее использовать на постоянной основе на фронте в Украине Кузякин российской прессе не уточнил.

Напомним, в конце октября российские оккупанты испытали в Украине РЭБ "Тритон", который должен защищать бронемашины от дронов. Система РЭБ создаст 300-метровое поле радиопомех, которое поможет избежать атак украинских дронов, заявляют разработчики.

А до этого российская "Лаборатория ППШ" заявила о поставках своего улучшенного антидронового ружья ЛПД-820 на вооружение российских войск Северного военного округа. Антидроновое ружье ЛПД-820 работает в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц и способно подавлять беспилотники на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. При этом антенна пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия. Это позволяет подавить беспилотник именно в той точке, где он был замечен.