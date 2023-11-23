Все OLED-дисплеи выгорают, а LCD — гаснут: эксперты раскрыли, как продлить срок службы

Во время стресс-теста телевизоры и мониторы непрерывно работали 10 месяцев при самой высокой яркости, и некоторые из них окончательно вышли из строя, тогда как другие стали хуже передавать изображение.

Проблема выгорания и последующая неоднородная яркость экрана — известный недостаток OLED-дисплеев. Производители говорят, что им все же удалось минимизировать влияние этой проблемы с помощью программных средств. Эксперты ресурса RTINGS.com решили проверить, так ли это на самом деле.

Более сотни телевизоров и несколько мониторов прошли стресс-тест, во время которого выпуски новостей американского телеканала CNN транслировались круглосуточно на самой высокой яркости. При таком использовании выгорание наиболее заметно, и чаще всего обнаруживается в статических элементах: логотипах новостных агентств, на панели задач ПО или игровых интерфейсах.

Выгорание LCD-экрана

Выгорание может быть постоянным, либо же это может быть временное остаточное изображение, которое со временем исчезает. Даже эксперты их путают, но с подобным явлением, как правило, помогает бороться постоянное обновление или же смена экранного контента.

Производители разрабатывают специальные профилактические функции, дабы повысить срок службы. Надо сказать, что направлено это, конечно, не на то, чтобы восстановить исходное качество изображения, а чтобы добиться однородности распределения яркости.

Выгорание OLED-дисплея Sony Bravia A8H

Стрессовое тестирование беспрерывно продолжается уже в течение десяти месяцев: участвуют в нем OLED и LCD-дисплеи. В то же время в рамках стресс-теста проверяются три ультрашироких монитора, однако их испытание длится только полгода.

Выводы, которые вкратце сделали авторы исследования:

Спустя десять месяцев непрерывного тестирования, что соответствует четырем годам и трем месяцам эксплуатации в обычных условиях, признаки выгорания были у всех без исключения OLED-телевизоров, но их степень разная.

Помимо OLED-экранов, признаки ухудшения картинки обнаружились и на ЖК-мониторах, причем значительно серьезнее, если сравнивать с OLED-панелями. Однородность подсветки падает быстрее и заметнее, хотя это и не то же самое, что выгорание.

Во время теста из строя вышли в общей сложности пять телевизоров и один монитор.

Некоторые признаки выгорания OLED-мониторов были заметны уже спустя полгода тестирования, что соответствует 2,5 годам эксплуатации. Причиной тому могут быть излишние статичные элементы, такие как ярлыки на рабочем столе.

Выгорание OLED-дисплеев (Слева), изменения яркости у LCD (справа)

Заметнее всего эффект выгорания — на OLED-дисплеях прошлых поколений, в частности на телевизорах LG CX OLED и Sony A8H. Все же, по словам авторов исследования, следы выгорания панелей порой бывают обратимыми, если заставить телевизор выполнить компенсационный цикл. Такие циклы телевизоры время от времени должны выполнять самостоятельно, однако не у всех производителей эта функция работает должным образом, и путем "сброса" вручную удается частично или полностью устранить эффект выгорания.

Напомним, что квантовые точки принесли Нобелевскую премию и радикально улучшили телевизоры. OLED и LCD панели лучше передают изображение за счет свойств крошечных частиц.

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