В Украину из США привезли секретное оборудование, которое спасет от блэкаутов, — CNN

Стоимость техники и ее доставки составила 1 млн. долларов США, однако украинцам его передали бесплатно.

Украинский оператор энергосистемы "Укрэнерго" тайно получил оборудование, разработанное американскими инженерами компании Cisco, для защиты электросетей страны от хакерских атак со стороны России, которые могли вызвать блэкауты в 2022 году. Об этом говорится в материале CNN, который был опубликован во вторник, 21 ноября.

По информации СМИ, инженеры Cisco потратили недели на создание и стресс-тестирование в США, модифицированных промышленных коммутаторов Ethernet, а весной доставили прототип в Украину с помощью самолета ВВС США вместе с гуманитарной помощью. Когда специалисты "Укрэнерго" подтвердили его работоспособность, компания отправила в Украину десятки комплектов оборудования, которые могут стать важным инструментом для защиты электросетей. Они не предотвратят ракетные удары, зато помешают российским хакерам взломать компьютерные сети "Укрэнерго" и отключить свет миллионам украинцев.

Коммутаторы — это устройства, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети, они работают по "принципу электрофонарика": переключатель позволяет электрической подстанции, выполняющей важнейшую задачу по преобразованию электроэнергии из высокого напряжения в низкое, связываться с другими частями энергосистемы. Очень важно, что эти коммутаторы должны быть оснащены собственными внутренними часами, позволяющими рассчитывать точное время, что обеспечивает элемент резервирования и дает возможность операторам электросетей видеть ситуацию даже в тех случаях, когда системы GPS не работают.

По словам источников CNN, в доставке оборудования Cisco в Украину негласную роль сыграли сотрудники нескольких американских ведомств. Пентагон обеспечивал перелеты, Министерство энергетики помогало координировать доставку оборудования, а Министерство торговли в начале этого года организовало важную встречу нескольких руководителей и менеджеров американских технологических компаний с представителями "Укрэнерго", которые стремились найти новые способы защиты своих сетей от российских атак. Отметим, что по оценкам Cisco, стоимость материалов и доставки коммутаторов составила 1 млн. долларов США, однако компания заявила, что передала оборудование "Укрэнерго" бесплатно.

Хакерски атаки РФ на энергосистему Украины: что о них известно

По информации медиа, зимой 2015 года ГРУ впервые использовало хакерские инструменты для отключения электроэнергии примерно 225 тыс. украинцев, согласно обвинительному заключению США и данным частных экспертов. После этого Министерство внутренней безопасности США направило в Украину группу специалистов для изучения криминалистической базы этой атаки. Еще одна кибератака на Украину, нарушившая электроснабжение в 2016 году, показала, что россияне совершенствуют свои методы.

10 октября 2022 года ГРУ атаковало неназванный украинский объект электроснабжения, вызвав незапланированное отключение электроэнергии в то самое время, когда российские военные нанесли авиаудары по объектам электроснабжения на территории нашей страны. Масштабы отключения электроэнергии в результате взлома неясны. Украинские официальные лица заявили CNN, что было трудно определить, что стало причиной отключения электроэнергии — авиаудары или хакерские атаки. Кроме того проблема также была связана с российскими радиопомехами, которые мешали GPS-системам, используемым "Укрэнерго" для управления передачей энергии.

Напомним, несколькими днями ранее NYT написал о том, что Украина приближается к зиме с хрупкой энергосистемой. По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинские власти выделили более 10 миллиардов гривен на ремонт энергосистемы, однако быстрое возвращение к довоенному уровню невозможно.

Ранее, 14 ноября, министр энергетики Герман Галущенко сказал, что российские оккупанты не отказались от прошлогодней тактики массированных обстрелов Украины, но в этот раз решили дождаться "приемлемых" для себя условий.