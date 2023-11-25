Используют карбономатериал: ВСУ озвучили особенности "черных Шахедов" (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, использование некоторых материалов для покрытия беспилотников затрудняет работу противовоздушной обороны Украины и позволяет оккупантам оперировать своими дронами в темноте незаметно.

Во время сегодняшней массированной атаки по Киеву россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафон в субботу, 25 ноября.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал", — сказал Игнат.

Он объяснил, что карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. Кроме того оккупанты начали красить свои беспилотники в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток. Это усложняет работу ПВО, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп.

Россия ударила по Киеву "черными Шахедами": что известно о БПЛА

Российские военные во время самой массовой атаки "Шахедами" по территории Украины впервые использовали беспилотные летательные аппараты черного цвета. Оккупанты на своих медиа-рессурсах пишут, что во время удара дронами по Украине 25 ноября намеренно использовали Shahed-136 (в российской версии — "Герань", — ред.), окрашенные в черный цвет. Это было сделано потому, что такая маскировка может затруднять их обнаружение на фоне ночного неба с помощью прожектора, который является основным средством обнаружения для мобильных групп ПВО. Россияне даже пожаловались на то, что до сих пор не додумались до такой "очевидной идеи".

Таким образом для атак по Киеву в субботу, 25 ноября, противник не использовал новые дроны Shahed-238 с инфракрасной системой наведения, которые несколькими днями ранее презентовал Иран.

Россияне впервые ударили по Киеву "черными беспилотниками" Фото: Telegram / Стерненко

Самая массовая атака Shahed по Украине: что происходит в Киеве

В результате атаки ВС РФ на Киев ночью 25 ноября пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. У троих из пострадавших — острая реакция на стресс. Еще двое получили травмы конечностей. Самой старшей пострадавшей в результате ночной атаки россиян на город исполнилось 65 лет.

Известно, что дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения. Предварительно, в результате сбивания дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Так, в Соломенском районе пострадали двое людей: у киевлян острая реакция на пережитый стресс. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Кроме того тут произошло возгорание на территории детсада и на другой локации.

В Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление. В Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, обошлось без пострадавших.

На адресах, где есть поврежденные дома, уже открыли пункты первой помощи. "Красный Крест" предоставляет еду и горячие напитки.

Также 25 ноября мы писали о том, что в Украине из-за атаки "Шахидов" проблемы со светом. В результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений.

Кроме того мы информировали читателей о том, что Воздушные силы уточнили данные о сбитых "Шахедах" этой ночью. Россия цинично направляет волны дронов для нападения на Украину, как считает посол США в Украине Бриджит Бринк, когда температура опускается ниже нуля.