В Украине поймали хакеров, взломавших ведущие компании мира: как им это удалось

Используя вирусы-шифровальщики, преступники атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, чем нанесли ущерб на 3 млрд грн.

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакеров, которые атаковали ведущие компании мира и нанесли им ущерб на сумму в более 3 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, которое было опубликовано во вторник, 28 ноября.

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели многоуровневую спецоперацию по обезвреживанию организованной преступной группы. Ее члены атаковали самые успешные компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. Кибепреступники, используя разработанные ими вирусы-шифровальщики, осуществляли атаки на сервера этих компаний.

Для хакерских атак мужчины использовали самостоятельно разработанное вредоносное программное обеспечение, в частности — несколько вирусов-шифровальщиков. Прежде всего злоумышленники взламывали учетные записи работников предприятия-жертвы, используя информацию из открытых источников и методы социальной инженерии. С присвоенных аккаунтов хакеры распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Таким образом подозреваемые получали доступ к серверам и похищали с них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации члены международной хакерской группы требовали миллионные выплаты в криптовалюте. Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов предприятий в разных странах мира и нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен.

При силовой поддержке спецподразделения ТОР правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов на Киевщине, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях. Также были изъяты компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 миллиона гривен и криптовалютные активы.

Полицейские провели у подозреваемых в совершении кибепреступлений обыск Фото: пресс-служба Киберполиции Полицейские провели у подозреваемых в совершении кибепреступлений обыск Фото: пресс-служба Киберполиции

Напомним, в конце октября мы писали о том, что хакеры взламывают людей через рекламу в Google. Подлинные с виду сайты оказываются фейками, распространяющими "вирусы" и программы-вымогатели. Жертвами новой схемы могут стать и украинцы, говорят в компании Elit-Web.

Кроме того украинцев предупреждали, что хакеры ГРУ РФ взламывают украинцев через архиватор WinRar. Специалисты посоветовали обновить программу до последней версии, чтобы не подцепить "вирус".