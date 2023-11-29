Можно управлять онлайн: россияне применили в Украине новый тип "Шахедов" (фото)

С помощью вмонтированных внутрь БПЛА сим-карт украинских операторов, российские военные получили возможность за несколько секунд и в режиме онлайн менять маршруты иранских дронов.

Российские военные придумали новый способ сделать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 неуловимыми для украинской системы противовоздушной обороны. О новом методе оккупантов сообщение разместил Telegram-канал OSINT-расследователей DC8044 F33d.

С недавних пор собранные в России Shahed-136, которые оккупанты переименовывают в "Герань-2", имеют встроенную внутрь сим-карту мобильного оператора. Это позволяет сделать сам дрон более маневренным, а операторам беспилотника дает возможность оперативно реагировать на угрозы (то есть на работу украинской системы ПВО). Иными словами, противник получил возможность управлять опасными БПЛА в режиме реального времени и перенаправлять их, учитывая траекторию работы техники ВСУ.

С недавних пор собранные в России Shahed-136, которые оккупанты переименовывают в "Герань-2", имеют встроенную внутрь сим-карту мобильного оператора

Это делает ситуацию с иранскими дронами еще более опасной для украинцев. Во-первых, теперь, даже, если Shahed-136 пролетел определенный населенный пункт, это не значит, что его жители находятся в безопасности, ведь беспилотник может изменить курс в любой момент и вернуться для нанесения удара.

Внутри российского дрона нашли павербанк и сим-карту

Во-вторых, российские операторы БПЛА теперь с удвоенным рвением начали мониторить украинские Telegram-каналы на предмет оперативной информации о результатах атак "шахедов". На практике это означает, что, если оккупант в режиме реального времени прочел, к примеру, информацию о взрывах в Николаеве, то следующий дрон он отправит в обход этого города, чтобы не сделать БПЛА целью для украинской противовоздушной обороны.

Для обновления координат они могут использовать мобильную сеть, а также изменять полетную задачу

Напомним, несколько ранее аналитик рассказал, как погода повлияла на работу мобильных огневых групп, уничтожающих российские дроны. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, передвижение мобильных бригад усложнено из-за снега, однако бойцам ВСУ удается ликвидировать вражеские объекты в небе.

Также мы писали о том, почему украинцам не нужно паниковать из-за "новых" дронов. Выкрашенные в черный цвет беспилотники Shahed уже появлялись в Иране и Саудовской Аравии, поэтому удивительно, что россияне дошли до этой идеи только сейчас.