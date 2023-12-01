Новейшие дроны Roadrunner помогут Украине сбивать Shahed: в чем их уникальность (видео)

Реактивные беспилотники с искусственным интеллектом призваны перехватывать вражеские ракеты и БПЛА, используя искусственный интеллект. Roadrunner можно не жалеть, ведь в случае промаха их можно вернуть и запустить повторно.

Новые беспилотные перехватчики Roadrunner, представленные компанией Anduril из США, помогут Украине сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed, которые запускает армия России. Такое мнение изданию Wired озвучил военный эксперт из аналитического Центра новой американской безопасности Семюэл Бендетт.

По его словам, российские, и украинские силы сейчас используют БПЛА в полной "цепочке поражения". Сначала недорогие гражданские квадрокотеры помогают бойцам находить цели, а затем в дело вступают дроны-камикадзе ближнего или дальнего радиуса действия, которые их уничтожают.

"В Украине проводится много экспериментов с обеих сторон. Я предполагаю, что многие военные инновации США будут созданы с учетом ситуации в Украине", — заявил Семюэл Бендетт.

На войне в Украине активно развиваются беспилотные технологии, в том числе ударные аппараты, способные автономно летать, определять цели и атаковать их взрывчаткой на борту. Украинская армия использует американские системы Switchblade, а российская — "Ланцет", действующих похожим образом. Такие беспилотники могут избегать воздействия радиоэлектронных помех или наземных средств ПВО, поэтому их эффективнее всего сбивать с помощью пушек самолетов-истребителей или ракет, стоящих в разы дороже.

Лучшей альтернативой может стать Roadrunner — модульный БПЛА с двумя турбореактивными двигателями, способный взлетать вертикально, двигаться на большой скорости и возвращаться на базу в случае отмены боевой задачи. Инженеры также создали "взрывную" версию Roadrunner-M с осколочно-фугасной боеголовкой, которая должна атаковать цели в режиме камикадзе, она предназначена для поражения дронов или даже ракет и может автономно перемещаться в поисках угроз, используя искусственный интеллект. Предусмотрено также ручное управление, притом один оператор может одновременно управлять несколькими Roadrunner.

"Это нечто среднее между многоразовой ракетой и полномасштабным автономным самолетом. Сам по себе Roadrunner является полностью многоразовым летательным аппаратом, на него можно поставить много полезной нагрузки и он вполне пригоден для многоразового использования", — заверил основатель Anduril Палмер Лаки.

Компания отказалась раскрыть цену одного Roadrunner, однако отметила, сумма будет "шестизначной", то есть несколько сотен тысяч долларов. Anduril открыла новую производственную линию в США и ожидает, что стоимость техники будет снижаться по мере увеличения производства и совершенствования базовой технологии.

"Если вы видите угрозу, вы можете запустить несколько Roadrunner, чтобы они поближе осмотрели эту угрозу и летали там, где могут понадобиться. Вы можете отозвать их, посадить, дозаправить и повторно использовать, так что, по сути, можете запустить их без сожаления", — процитировало агентство Bloomberg слова Кристиана Броуза, директор по стратегии Anduril.

Основатель Anduril Палмер Лаки с дроном Roadrunner-М Фото: Anduril

В ноябре компания провела испытания в пустыне штата Невада, США. Сначала радар на вышке засек "вражеский" БПЛА в небе и передал информацию о его скорости и траектории в специальную программу Lattice, запущенное на ноутбуке летчика-оператора. Пилот увидел изображение аппарата и вручную отметил его как угрозу.

Затем инженеры запустили сам Roadrunner из стартового контейнера. Дрон-перехватчик направился к цели, передавая в Lattice данные и изображения с бортовых камер. Когда Roadrunner приблизился к беспилотнику, то оператор отдал команду на уничтожение, а через несколько секунд программа отчиталась об успешном выполнении атаки. На самом деле Roadrunner не поразил цель, однако специальные датчики подтвердили, что он мог бы это сделать. Затем перехватчик успешно приземлился на бетонную площадку, выпустив посадочные опоры.

Как отмечает Bloomberg, Roadrunner пригодятся не только в Украине, но также в Ираке и Сирии, где сейчас находятся около 3500 военных США. В этих регионах действуют террористы Исламского государства (ИГИЛ) и ополченцы, поддерживаемые Ираном, они активно применяют против американцев свои дешевые беспилотники. С января 2021 по март 2023 года армию США 78 раз атаковали дронами, а только за последние несколько недель — 55 раз, и многие солдаты получили ранения.

"Они дешевы, надежны, бесшумны, и их действительно трудно идентифицировать. Благодаря своему программному обеспечению искусственного интеллекта они могут собираться и идентифицировать цели. Это невероятно", — анонимно поделился американский военнослужащий, служивший в Ираке.

Многие удары против США в Ираке и Сирии нанесли с помощью усовершенствованных беспилотников с неподвижным крылом. Кроме того, в обеих странах ополченцы начинают совершать массовые атаки с использованием нескольких дронов одновременно.

Недавно в Украине обнаружили Shahed с украинскими SIM-картами на борту. Как рассказали Фокусу эксперты, россияне экспериментируют с технологиями мобильной связи, которая может помочь им лучше обходить системы ПВО. Технически одолеть их возможно, но очень тяжело.