Какой сервис онлайн платежей выбрать бизнесу. Сравнение платежных систем в Украине

Мы сравнили 8 компаний на рынке Украины, предоставляющих услуги приема онлайн-платежей. И решили, какие лучше подходят для бизнес-деятельности.

Современные сервисы по приему онлайн-платежей вышли далеко за рамки интернет-эквайринга. Они уже не только выступают посредниками между покупателем и бизнесом, облегчая платежи и защищая продавцов и клиентов от мошенничества, а также предлагают ряд программных решений для онлайн и оффлайн бизнеса. Безопасные платежные шлюзы сегодня требуются для успеха любого бизнеса. Но как в этом разнообразии бизнеса выбрать свой сервис онлайн платежей? Мы сравнили 8 компаний на рынке Украины, предоставляющих услуги приема онлайн платежей. К анализу подошли так, будь мы бизнесом в поисках нужного сервиса, данные собирались в открытых источниках и официальных сайтах сервисов.

Платежная система Portmone

Лучшая кастомизация

Сервис анонсирует, что решения разработаны для малого и среднего бизнеса (интернет-магазинов и интернет-провайдеров), крупного бизнеса, банков, страховых и кредитных компаний, коммунальных предприятий и государственных структур. Установленные сроки зачисления – следующий рабочий день, а подключение займет от 2 до 10 дней. Если же выбрать опцию подключения инвойсинга или перевод на карту, не нужно заключать договор с Portmone, а подключение будет мгновенным, но с определенными лимитами по приему платежей. Есть возможность приема платежей иностранными картами и возможно согласование индивидуального тарифа (оборот от 500 тыс. грн. в месяц).

Платежная система WayForPay

Лучшая для малого и среднего бизнеса

WayForPay разработал и предлагает ряд готовых продуктов и решений, позволяющих принимать платежи независимо от наличия сайта у компании. Преимущество в том, что пользователь не платит за дополнительные сервисы, а только фиксированную для всех комиссию за успешные платежи вне зависимости от платежного метода. Простые инструменты позволяют владельцам бизнеса создавать профессиональное присутствие в интернете без каких-либо навыков программирования или специальных технических навыков. Так есть возможность создать от страницы для продаж в разных форматах до интернет-магазина за несколько минут благодаря Shop.WayForPay. Дополнительный инструмент Акции позволяет создавать скидки или акции с промокодами на платежной странице. Сервис предлагает готовые решения для eCommerce, маркетплейсов, ресторанов и сферы услуг (как QR меню, QR чаевые, инструмент Сертификаты и т.д.), благотворительных фондов. В целом сервис закрывает потребности малого и среднего бизнеса, решая проблему возможности быстрой и бесплатной интеграции бизнеса в онлайн. Например, инструмент Витрина продуктов позволяет создать товары и мгновенно оформлять заказы для оплаты клиентами формируя счета. Также для мерчантов есть возможность делать продажи за границу благодаря приему платежей на собственном сайте из любой точки мира.

Еще один оригинальный инструмент – Social.Invoice Tickets, специальная страница для продажи билетов. Это возможность продавать билеты и охватить широкий круг событий: тренинги, вебинары, конференции, семинары. Сервис позволяет в три шага создать страницу с деталями события, на которой можно сразу приобрести билеты. Ссылку на созданную страницу можно разместить в социальных сетях, отправить в мессенджеры или разместить в виде QR кода.

Cервисы платежных систем

Платежная система iPay

Лучшая для доступа ко всем ведущим банкам-эквайерам

Сервис предлагает решения для коммунальных предприятий, интернет-провайдеров, торгово-сервисных предприятий и финкомпаний. iPay.ua предоставляет партнерам протокол для реализации приема платежных карт к оплате на собственном сайте. Также сервис внедрил решения для бизнеса по эквайрингу — Android-POS, объединяющий 3 устройства: торговый терминал, кассу и пРРО в одном. iPay также предлагает услугу по разработке дизайна и верстки платежной страницы или соответствующего раздела сайта. Здесь уверены, что грамотно реализуемый дизайн позволяет максимизировать конверсию (продажу) на сайте.

Платежная система Fondy

Лучшая для международных транзакций

Функции Fondy включают в себя обработку платежей в различных валютах и возможность принимать оплаты из других стран, что делает сервис хорошим выбором для продавцов, обрабатывающих международные транзакции.

Fondy предоставляет готовые решения для таких сфер, как eCommerce, SaaS, EdTech, платформы, маркетплейсы, HoReCa и благотворительные фонды. Платформа также предлагает аналитическую информацию для принятия операционных и маркетинговых решений бизнесом, например, такие как эффективность каждого способа оплаты, какие клиенты тратят больше всего и другие. Для настройки автосписания с карт плательщиков Fondy имеет готовый календарь платежей, не требующий сложной интеграции и разработчиков. С ним средства списываются регулярно и поступают на счет без каких-либо дополнительных действий, что является хорошим решением для продажи онлайн-курсов или сбора пожертвований. Еще одна удобная функция разработана сервисом – заброшенные корзины, работает автоматически, формирует и отправляет пользователям письма с напоминаниями об оплате.

Возможности приема платежей

Платежная система Interkassa

Лучшая для получения индивидуального тарифа

Имеет набор платежных инструментов для бизнеса и готовы подобрать методы и валюты с учетом бизнес-модели, сферы и географии работы. Новому клиенту нужно будет создать аккаунт и кассу, зарегистрировавшись в Interkassa. Затем пройти модерацию, Interkassa проверит, соответствует ли проект требованиям сервиса и МПС. Как быстро пройдет проверка, зависит от готовности сайта, типа бизнеса, метода оплаты. И последнее — настроить оплату через проведение интеграции посредством API, SDK, плагина для CMS или без интеграции через создание платежной ссылки, формы или QR в личном кабинете.

Платежная система Tranzzo

Лучшая для альтернативных платежных методов

Комплексные решения для таких сфер бизнеса, как провайдеры платежных услуг, eCommerce, микрофинансовые учреждения, маркетплейсы, сервисы по подписке, iGaming и другие. Количество платежей, доход, средний чек, конверсию и другие параметры по проектам можно отслеживать в платежной аналитике на мерчант-портале. Сервис позволяет также принимать международные и локальные карты и подключать более 30 валют.

Платежная система Kastapay

Лучшая для стартапов электронной коммерции

Сервис предлагает платежные решения для интернет-бизнеса и маркетплейсов, а также агрегацию платежей от сервисов доставки (Новая Почта, JustIn, Meest Express).

Платежная система Uapay

Лучшая для быстрого старта и простой интеграции

Предлагает отраслевые решения для маркетплейсов, онлайн-ритейла, туристических агентств, компаний по страхованию и микрокредитам. UAPAY Checkout имеет комплекс решений для автоматизации платежей за товары и услуги с помощью банковских карт, а также доставки купленных покупателями товаров в Украине. А сервис по электронному документообороту позволяет подписывать договоры, акты, дополнительные соглашения и другие документы с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП). Также сервис позволяет применять эскроу-платежи, когда полная сумма оплаты замораживается на счете клиента до успешного выполнения условий соглашения между клиентом и продавцом.

Доступные методы оплаты

Важный момент при выборе системы, удостовериться в наличии у сервиса лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (лицензия на перевод). Такая лицензия должна быть размещена на сайте системы в открытом доступе. Этого требования придерживаются почти все сервисы, кроме Interkassa и Tranzzo, на сайтах которых мы не нашли информацию об имеющейся действующей лицензии от Нацбанка.

Возможности платежных систем сегодня закрывают целый ряд потребностей бизнеса. Так многие предоставляют защиту от мошеннических операций одновременно AntiFraud и PCI DSS. Также большинство предлагает такие возможности как регулярные платежи и онлайн инвойсы (кроме iPay и Kastapay), возможность массовых платежей предоставляют все, кроме iPay, потребность в холдировании закрывают все системы. А вот оплата в один клик доступна только у WayForPay, Tranzzo и Fondy. Для продаж за границу подойдут WayForPay, Portmone, Interkassa, Fondy и Tranzzo, у которых есть соответствующие возможности, а онлайн рассрочка представлена только у WayForPay, Portmone, Fondy и Tranzzo. И в завершении, у всех систем есть возможности CMS и API интеграции, кроме iPay и Kastapay у которых есть только API.

Основываясь на открытых данных НБУ можно проследить также, как сегодня выглядит рынок и распределение в отрасли. Анализ компаний на рынке Украины, занимающихся исключительно приемом онлайн-платежей, в цифрах при оценке выручки позволяет увидеть их позиции и положительную динамику за последние полтора года.