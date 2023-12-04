Необычная находка: в озере обнаружен литий, которого хватит для 375 млн аккумуляторов

Добыча лития из геотермальных рассолов может удовлетворить спрос на десятилетия вперед, но требует более совершенных технологий.

Сотрудники Министерства энергетики США (DOE) обнародовало результаты исследования, проведенного Национальной лабораторией Лоуренса Беркли, в ходе которого были обнаружены огромные запасы лития под калифорнийским озером Солтон, сообщает interestingengineering.com.

По оценкам экспертов, этого лития для производства 375 млн аккумуляторов для электрокаров. Также специалисты считают, что это крупнейшее месторождение лития в мире. Чиновники, в свою очередь, подчеркнули, важность лития для "декарбонизации экономики" и достижения целей, поставленных президентом Байденом, по внедрению электротранспорта, который к 2030 году должен составить 50% от общего парка авто.

Издание сообщает, что по оценкам специалистов, в районе геотермальных ресурсов озера Солтон мощность производства геотермальной электроэнергии увеличится с 400 МВт до 2950 МВт. Озеро теперь стало центром добычи лития из геотермальных рассолов, а исследование Министерства энергетики позиционирует данное месторождение как ресурс, способный удовлетворить спрос на литий на протяжении десятилетий.

Однако этот потенциал сопряжен с рядом проблем. Хотя Министерство энергетики утверждает, что литиевый резервуар может обеспечить самообеспеченность США литием, освоение и добыча этого ресурса в коммерческих масштабах задача сложная. Такие компании, как Berkshire Hathaway Energy и Controlled Thermal Resources, уже инвестируют в технологии эффективного извлечения лития из геотермального рассола. Акцент делается на разработке технологии прямой экстракции лития, отказе от экологически вредных методов, таких как открытое бурение и испарительные бассейны.

Тем не менее, возможность добычи лития в озере Солтон весьма привлекательна для инвестиций. Такие компании, как GM, Stellantis и Ford, уже заключили партнерские отношения по разработке месторождения, что свидетельствует об уверенности отрасли в потенциале проекта.

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