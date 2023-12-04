Главные проблемы телевизоров с AndroidTV: что нужно знать перед покупкой и есть ли замена

Владельцам стоит готовиться к сложностям с обновлениями, оптимизацией приложений и подвисаниям при работе со слабыми чипами. Некоторые проблемы можно решить.

Многие модели современных телевизоров оснащают операционной системой AndroidTV, предлагающую пользователю интуитивно понятное меню и обеспечивает довольно неплохой функционал устройств. Однако у нее есть ряд существенных недостатков, о которых стоит знать заранее — Фокус раскрыл их в этом материале.

Операционная система Android уж "слишком открыта"

ОС Android можно установить на любые устройства, даже старших поколений. Некоторые производители телевизоров из КНР, особенно малознакомые бренды, оснащают свою продукцию AndroidTV, абсолютно не заботясь о том, что чипы не справляются с обработкой видео формата FullHD. В итоге, пользователь переплачивает 20-25% от ценника ТВ-панели без AndroidTV и при этом не получает изображения должного качества. Плюс ко всему, на старые устройства Android, как правило, ставят в урезанной версии, так что и функционал такого телевизора будет работать, мягко говоря, некачественно.

Блогер о том, как "починить" AndroidTV

Проблемы с обновлением и оптимизацией ОС AndroidTV

ОС AndroidTV, в отличие от ОС Android для смартфонов, получает обновления редко. Проще купить новый телевизор через 5-10 лет, чем дождаться обновлений для операционки. Примечательно, что дорогие модели ТВ-панелей, к примеру, от Sony, тоже обновляются нечасто — приблизительно трижды в течение жизненного цикла. А дешевые китайские телевизоры, скорее всего, с обновлениями и не справятся — не хватит мощности чипа, чтобы их корректно запустить в работу. Поэтому прежде чем покупать телевизор, узнайте получает ли он обновления, как часто, как на них реагирует, насколько эффективны эти обновления.

Оптимизировать ОС AndroidTV можно вручную, просто сбросив до заводских настроек, так как серьезных программных решений для оптимизации крайне мало, а встроенная функция "Ускорение" просто прекращает все фоновые процессы. Вот и вся "оптимизация" с ее помощью. Но предустановленные приложения, которые производитель устанавливает в излишке, все равно остаются и "едят" оперативную память. Но выход все же есть: на Play Market можно найти программы, позволяющие закрыть предустановленные приложения.

А вот против обновлений для Google-сервисов, которые "садят" процессор, занимают много памяти, как физической, так и оперативной памяти, заставляют перегреваться ЦПУ, решения нет. Из-за наносимого ими вреда, ТВ-панель неизбежно начнет "притормаживать".

У AndroidTV есть некоторые проблемы с обновлениями Фото: iphones.ru

Альтернативы AndroidTV

Несмотря на свою популярность, AndroidTV имеет двух конкурентов, к которым стоило бы присмотреться. Это операционки webOS от LG и Tizen от Samsung.

Обзор восьмой версии webOS

Особенности webOS

В отличие от AndroidTV, где преобладают приложения от Google, webOS ближе по функционалу к SmartTV, и может предложить пользователю Netflix, YouTube, Amazon, AppleTV и пр. Стоит учесть, что приложения вы сможете установить только из WebStore.

Подключить флеш-накопитель к webOS-телевизору, в отличие от AndroidTV, вы не сможете. Предварительно нужно будет установить медиа-сервер на ПК или ноутбук, а потом все нужные файлы перенести на ТВ-панель.

ОС webOS, как правило, установлена только на продукцию LG.

Тестирование ОС Samsung Tizen

Особенности Samsung Tizen

На ОС Tizen работают только телевизоры марки Samsung, однако она весьма хорошо адаптирована под другие устройства, такие как смарт-часы, умная техника для дома, смартфоны. Если вы пользуетесь техникой этого бренда, то сможете присоединить и ТВ-панель к единой экосистеме.

ОС Samsung Tizen понятна и шустра в работе, производительность держится на должном уровне весьма продолжительное время, приложения можно будет скачать с платформы Samsung Smart Hub, файлы переносятся тоже при помощи медиа-сервера, как и в случае с webOS.

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