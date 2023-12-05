Новое слово техники: IBM показала чудо-компьютер и самый мощный в мире процессор (видео)

Компьютер IBM Quantum System Two получил модульную конструкцию, которая позволит менять комплектующие и постоянно повышать характеристики для решения сложнейших проблем человечества.

Недавно IBM презентовала на ежегодной конференции Quantum Summit 2023 первый в мире модульный квантовый компьютер IBM Quantum System Two на базе новейшего квантового процессора Heron. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В компании утверждают, что устройство IBM Quantum System Two является первым в мире модульным квантовым компьютером. Система разработана таким образом, что ее можно будет со временем "дополнить" новым оборудованием — процессорами, серверами и прочими комплектующими, улучшая характеристики. IBM Quantum System Two запущена в Нью-Йорке и стала новым шагом для воплощения в жизнь концепции мощнейших суперкомпьютеров, работающим благодаря квантовым технологиям.

Что касается процессора Heron, то сотрудники IBM назвали его "самым производительным квантовым чипом из всех существующих на сегодняшний день". Heron оперирует 133 кубитами выдает в пять раз меньше ошибок в ходе вычислительных процессов, если сравнивать его с чипом Eagle этого же производителя. Сейчас компьютер IBM Quantum System Two работает на базе трех чипов Heron, криогенной инфраструктуры для охлаждения и серверов, позволяющих управлять кубитами.

133-кубитный чип Heron

"Мы достигли эпохи, когда квантовые компьютеры используются в качестве инструмента для исследования новых рубежей науки. Поскольку мы продолжаем совершенствовать способы масштабирования квантовых систем и приносить пользу посредством модульной архитектуры, мы будем и дальше повышать качество стека квантовых технологий промышленного масштаба – и передадим его в руки наших пользователей и партнеров, которые смогут решать более сложные проблемы", — сказал Дарио Гил , старший вице-президент IBM и директор по исследованиям.

Отметим, что квантовые процессоры используются для проведения исследований в таких областях, как химия, физика, материаловедение и др. Уже сегодня квантовыми машинами пользуются сотрудники Министерства энергетики США, Токийского университета, Q-CTRL и Кельнского университета при разработке новых видов лекарств и новых материалов.

Ранее мы сообщали о том, что американские ученые разработали особый метод управления электричеством, который может стать ключом к созданию квантовых компьютеров и электронных устройств нового поколения.

Также писали о том, что компания из США Atom Computing создала квантовый компьютер с более чем 1000 кубитами, обогнав такого конкурента, как IBM.