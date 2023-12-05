"Копия французского катера": эксперт раскрыл правду о морских дронах России (видео)

Россия начала строительство десяти беспилотных катеров, способных нести до полутонны взрывчатки, и это большая угроза для Украины, считает Александр Коваленко.

Россия пыталась создать собственный безэкипажный катер в течение некоторого времени, но не имела соответствующих технологий. Теперь же россияне могли получить их благодаря изучению французских беспилотных катеров Inspector Mk2, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью NV.

Как россияне скопировали морские дроны

"Некоторое время они исследовали и изучали безэкипажные катера Inspector Mk2 французской компании ECA Group, которые с 2016 года поставлялись для Военно-морского флота России для минных тральщиков. Поэтому не удивлюсь, если окажется, что это — базовая копия именно французского безэкипажного катера", — сказал эксперт.

Александр Коваленко уточнил, что российские военные полностью освоили технологию производства этих катеров и, возможно, уже создали их собственную версию.

Отметим, что несколько ранее Россия объявила характеристики морских беспилотников, которые включают дальность до 220 км и грузоподъемность до 600 кг, включая боевую нагрузку. В свою очередь Александр Коваленко отметил, что такая большая боевая нагрузка представляет угрозу, однако есть вероятность, что озвученные россиянами технические характеристики могут быть завышенными.

"Боевая часть массой больше, чем полтонны — это на самом деле достаточно угрожающе. Это больше, чем вес авиационной бомбы. Но здесь уменьшена дальность до 220 км. Поэтому не исключаю, что россияне за счет уменьшения дальности плавания увеличили массу боевой части", — высказал свое мнение эксперт.

Несмотря на это, Александр Коваленко считает, что пока рано говорить о реальных технических характеристиках безэкипажного катера, объявленные россиянами. Обозреватель в интервью журналистам утверждает, что власть в Черном море является важной для России, поскольку они не имеют возможности эффективно использовать свой флот в этом регионе. В отличие от российского флота, Украина уже успешно использует морские ударные дроны, что позволяет ей заставить российский флот находиться в порту и не выходить в море. Обозреватель подчеркнул, что новые беспилотные катера россиян, вероятно, могут использоваться только для стрельбы из ракет, но не для полноценного плавания в море.

Что известно о морском беспилотнике Inspector MK2

Это комплексная платформа, оснащенная широким спектром датчиков, эффекторов и соответствующего программного обеспечения для управления миссиями. Создана французскими разработчиками из ECA Group в 2015 году. Этот гибкий и простой в переконфигурации многоцелевой USV имеет длину 9 метров и ширину 2,95, весит менее 5 тонн и имеет максимальную скорость более 64 км/ч. Его можно легко развернуть и эксплуатировать с неспециализированных кораблей.

Благодаря компактным размерам, катер можно перевозить автотранспортом, поездами и самолетами. В конфигурации с сонаром и гидролокатором, может использоваться в различных целях, включая обнаружение мин в миссиях противоминной борьбы, а также обломков в спасательных операциях.

В зависимости от миссии может оснащаться различной полезной нагрузкой: подводными роботами для обнаружения и уничтожения мин, сенсорами для обследования морского дна, летальным или нелетальным вооружением, разведывательными сенсорами. А обширная область в задней части палубы предназначена для установки модульного оборудования, например, роботов или специальных сенсоров. 4 кв.м поверхности, где можно разместить до 600 кг полезной нагрузки.

Беспилотный катер можно применять для защиты гавани, охраны побережья, защиты шельфа, для патрулирования акватории полицией или пограничниками, для борьбы с огнем, противоминной войны, спасательных операций, обследования дна и охраны окружающей среды.

Технические характеристики Inspector MK2:

габариты — 9 м х 2.95 м;

масса — 4300 кг;

продолжительность плавания — 12 ч;

радиус действия — 16 км;

развертывание — может спускать с борта вниз маленький телеуправляемый подводный необитаемый аппарат.

Россия начала производство первых морских дронов: что известно

27 ноября РИА "Новости" написало о том, что производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось и были собраны водометные движители. Производство взял на себя холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (Санкт-Петербург). Его директор Михаил Даниленко заверил журналистов, что морские дроны должны быть поставлены Минобороны до конца 2023 года и испытаны в зоне боевых действий в Украине.

В то же время на сайте машиностроительного завода появилась более подробная информация о новом беспилотном российском катере. Производитель отмечает, что речь идет о безэкипажных катерах на базе платформы типа "Визир". Первая партия будет опытная и в нее войдут 10 таких беспилотных судах.

"Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности", — рассказал управляющий директор КМЗ.

По его словам, катера смогут нести не только тротил, но и специальные грузы или средства сопровождения и разведки. Аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидроновых средств. Михаил Даниленко добавил, что безэкипажные катера (БЭК) для Минобороны готовы производить на Северо-Западе России.

Технические характеристики платформы "Визир"

Безэкипажный катер может использовать алгоритм возвращения в базу, который ведет его в точку эвакуации в случае перехвата противником. Также аппарат способен доставлять десант в точку высадки, отходить на безопасное расстояние и подходить к точке высадки для эвакуации. Для перехвата морских дронов катер может использовать сетку для воздушных беспилотников, пулемет, ракеты или систему радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он может выйти в точку и сам запустить дрон, как морской, так и воздушный.

"На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отход на безопасное расстояние", — рассказал журналистам управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

Кроме того, по его словам, "Визир" военные могут использовать в качестве катера-камикадзе.

"Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика", — объяснил Даниленко.

Технические характеристики катера-камикадзе "Визир":

тип — беспилотный катер-камикадзе;

полезная нагрузка — 500 кг;

дальность хода — до 500 км;

скорость — до 80 км/ч;

мощность — от 150 до 350 лошадиных сил.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Минобороны РФ хочет купить катера-камикадзе "Визир". По словам создателей, беспилотные "Визиры" вооружают пулеметами, ракетами, системами РЭБ, сетями, а также своими воздушными и водными дронами.

А в июле появилась информация, что в России создают морские дроны-камикадзе с 200 кг взрывчатки. В сети появились фотографии аппарата с деревянным корпусом, по ней нельзя сказать, где будет размещаться двигатель и другое оборудование.