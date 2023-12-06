Новый прорыв в области OLED: телевизоры скоро станут дешевле и экологичнее

Ученым удалось создать особый раствор, который избавит от необходимости применять дорогие редкоземельные материалы при производстве OLED-панелей.

сУченые разработали химический состав, который может сделать OLED-панели более экологичными и дешевыми в производстве, уменьшив потребность в редкоземельных металлах. Об этом стало известно порталу Tom's Guide.

В Университете Донгук (Южная Корея) создали новый комплекс на основе марганца (Mn), который планируют применить при изготовлении подложек для OLED-экранов. Сегодня большинство OLED-дисплеев изготавливаются с использованием дорогостоящих редкоземельных материалов, обеспечивающих поддержку стабильности и эффективности работы матриц.

Исследователи синтезировали MnBz путем объединения двух химических веществ — бромида марганца (MnBr2) и бензил трифенилфосфония (Ph3BzPBr) — посредством измельчения без растворителя. Полученный раствор испарялся в течение нескольких дней, в результате чего образовывались одиночные кристаллы MnBz, которые, как оказалось, демонстрировали высокий квантовый выход в сочетании с ярким излучением зеленого цвета.

Используя кристаллы MnBz, ученые разработали устройство, излучающее теплый белый свет, и фосфорицирующее OLED-устройство. Оба аппарата показали эффективность выхода по току 56.84 cd A-1 и рекордную квантовую эффективность 11,42%. Короче говоря, они работали намного лучше, чем OLED последнего поколения, при этом экологические показатели при их производстве были выше, чем при изготовлении OLED-панелей.

Описание создания кристаллов MnBz для OLED-эекрана Фото: Dongguk University

Кроме того, первое в своем роде устройство, излучающее теплый белый свет на комплексной основе, имело индекс цветопередачи (CRI) 78, что довольно хорошо по сравнению с обычными OLED-экранами, которые обычно имеют показатель 90 CRI, но и проблему, состоящую в снижении показателя с течением времени.

"В OLED-телевизорах LG, таких как LG C3 OLED и LG G3 OLED, используется технология производства на основе редкоземельных материалов. Samsung для своих телевизоров QD-OLED, таких как S95C OLED, тоже использует их, что удорожает продукцию. Переход на кристаллы MnBz может не только сделает более экологичным производство широкого спектра телевизионных панелей и разной бытовой электроники, но и сделать их более доступными для среднего потребителя", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что квантовые точки позволяют OLED- и LCD-панелям лучше передавать изображение благодаря свойствам крошечных частиц, невидимых глазу.