Поражено 35 танков и 375 опорников: результаты работы "Армии дронов" за неделю (инфографика)

В течение недели "Армия дронов" уничтожила 186 единиц российской техники и 375 опорных пунктов.

За прошедшую неделю благодаря "Армии дронов" удалось поразить 2 вражеских комплекса ПВО и более 400 оккупантов. Об этом в своем телерам-канале рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, в течение недели "Армия дронов" уничтожила 186 единиц российской техники.

"Военные продолжают успешно демилитаризировать врага на всех направлениях фронта. В целом "птичками" поражено 36 танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, 375 опорных пунктов и 440+ единиц личного состава россиян", — проинформировал он.

За неделю благодаря "Армии дронов" ВС РФ потеряли:

36 танков;

8 САУ;

2 комплекса ПВО;

55 бронированных машин;

375 опорных пунктов;

441 единицу личного состава.

Министр поблагодарил Силы обороны за мастерскую работу и сообщил, что украинский рынок дронов и дальше будут продолжать развивать и масштабировать.

Напомним, что ВСУ в Запорожье заманили ВС РФ в ловушку муляжами танков. Беспилотник оккупантов якобы зафиксировал несколько оставленных танков Leopard и БМП. Россияне решили "затрофеить" западную технику.

Ранее сообщалось, что ССО уничтожили командный пункт россиян на Херсонщине. Вражеский КСП украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. После этого его поразили ударными дронами.