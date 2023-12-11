Поражено 35 танков и 375 опорников: результаты работы "Армии дронов" за неделю (инфографика)
В течение недели "Армия дронов" уничтожила 186 единиц российской техники и 375 опорных пунктов.
За прошедшую неделю благодаря "Армии дронов" удалось поразить 2 вражеских комплекса ПВО и более 400 оккупантов. Об этом в своем телерам-канале рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, в течение недели "Армия дронов" уничтожила 186 единиц российской техники.
"Военные продолжают успешно демилитаризировать врага на всех направлениях фронта. В целом "птичками" поражено 36 танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, 375 опорных пунктов и 440+ единиц личного состава россиян", — проинформировал он.
За неделю благодаря "Армии дронов" ВС РФ потеряли:
- 36 танков;
- 8 САУ;
- 2 комплекса ПВО;
- 55 бронированных машин;
- 375 опорных пунктов;
- 441 единицу личного состава.
Министр поблагодарил Силы обороны за мастерскую работу и сообщил, что украинский рынок дронов и дальше будут продолжать развивать и масштабировать.
Напомним, что ВСУ в Запорожье заманили ВС РФ в ловушку муляжами танков. Беспилотник оккупантов якобы зафиксировал несколько оставленных танков Leopard и БМП. Россияне решили "затрофеить" западную технику.
Ранее сообщалось, что ССО уничтожили командный пункт россиян на Херсонщине. Вражеский КСП украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. После этого его поразили ударными дронами.