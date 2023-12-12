Интернет ускорится в 5 раз: в 2024 году появится новый стандарт Wi-Fi 7, как подключить

Согласно заявлениям Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с как нельзя лучше подойдет для работы приложений виртуальной реальности.

Wi-Fi Alliance заявил, что спецификация протокола связи Wi-Fi 7 будет завершена к концу первого квартала 2024 года, что позволит начать развертывание сети и интеграцию спецоборудования, передает Toms hardware.

Wi-Fi 7, работающий на основе технологии IEEE 802.11be, обеспечит скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Журналисты полагают, что это конкурентное преимущество протокола перед традиционным проводным Ethernet, которым тоже пользуется немало людей по всему миру.

"Достичь таких скоростей новый протокол связи может, используя три частотных диапазона — 2,40 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, — ширину канала 320 МГц и 4096-QAM. Кроме того, Wi-Fi 7 оснащен функциями MU-MIMO и OFDMA для ускорения соединения. В итоге, 7-ка будет работать в 4,8 раза быстрее по сравнению с Wi-Fi 6", — говорится в материале.

Согласно заявлениям Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 будут позиционировать на рынке как протокол связи для приложений дополненной реальности (augmented reality или AR), виртуальной реальности (virtual reality или VR) и расширенной реальности (extended reality или XR).

"Поскольку спрос пользователей на технологии высокой емкости и низкой задержки, такие как AR/VR/XR, облачные вычисления и промышленный Интернет вещей, растет, устройства Wi-Fi 7 будут обеспечивать оптимальную производительность даже в плотных средах в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Страны, имеющие доступ к частоте 6 ГГц, смогут ощутить весь спектр беспрецедентной производительности Wi-Fi 7", — говорится в заявлении Альянса.

Как подключить свой ПК к Wi-Fi 7

Примечательно, что устройства для обеспечения работы связи Wi-Fi 7 уже выходят на рынок — это адаптеры для ПК и маршрутизаторы. Не лишним будет обновить прошивку, когда сети 7-го поколения заработают, пишут журналисты, акцентируя на том, что к такому совету стоит прислушаться конечному потребителю. Но вот для предприятий, крупных компаний и учреждений необходимы полностью сертифицированные устройства, поскольку они должны работать на "специфических" частотах.

Когда технология Wi-Fi 7 станет общедоступной, нужно позаботиться, чтобы компьютер соответствовал новому стандарту связи. Для этого можно установить карту GC-WIFI7, которую уже предлагает производитель Gigabyte. Она располагает одним слотом и интерфейсом PCIe x1, который подключается к материнской плате. GC-WIFI7 поддерживает все основные функции Wi-Fi 7, включая MU-MIMO, 4K-QAM, MRU и MLO, что позволяет карте одновременно использовать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для передачи и приема данных. Пропускная способность составляет до 5800 Мбит/с. Кроме того, GC-WIFI7 также поддерживает Bluetooth 5.3 для подключения беспроводных периферийных устройств, аудиоаппаратуры, телефонов и пр.

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