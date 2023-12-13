Создана самая быстрая батарея для электрокаров: зарядится до 100% за 12 минут

Аккумуляторы SVOLT для электромобилей и гибридных авто обеспечат запас хода до 350 км.

Китайская компания SVOLT презентовала аккумуляторы нового типа для электрокаров с пометкой 2,2C-5C. Это означает, что зарядиться эти батареи могут минимум за 12 минут, передает Pandaily.

Как сообщает СМИ, SVOLT выпустила несколько продуктов, которые составили новую линейку аккумуляторных батарей для электромобилей. В компании заявили, что их аккумуляторы заряжаются быстрее всех аналогичных устройств, так как имеют уровень токоотдачи 2,2 — 5 С. Это означает, что для зарядки до 100% им понадобится от 12 до 30 минут. Утверждается, что элементы быстрой зарядки подойдут для самых ходовых моделей легковых автомобилей. Вся линейка батарей для гибридных машин, включая модели на 62 Ач, 90 Ач и 117 Ач, была обновлена и теперь они поддерживают быструю зарядку со скоростью 2,2C.

SVOLT также презентовала:

гибридную литий-железную батарею, способную обеспечить машине запас хода более 300 км;

гибридную тройную батарею, обеспечивающую 350 км пути;

гибридную батарею 800V-3C для быстрой зарядки.

Эти продукты могут быть установлены на внедорожники B-класса, C-класса и минивэны с конфигурациями от 45 до 65 кВтч. Все три аккумулятора производитель назвал "первыми в мире" в своем роде.

Для электрокаров компания создала аккумуляторы быстрой зарядки LFP, емкость которых составляет 105 Ач, 130 Ач и 133 Ач соответственно, что позволяет достичь максимальной скорости зарядки 4C. Все новинки разработаны на базе технологии "Fly stacking + Short Blade".

Ранее мы сообщали о том, что американские чиновники считают батареи китайского производства угрозой. Взломав их, хакеры якобы могут атаковать американские сети, к которым устройства подключены.