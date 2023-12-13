Настоящий прорыв: создана первая в мире батарея, которая не использует литий или кобальт

Northvolt создала натрий-ионный аккумулятор с плотность энергии 160 Втч/ч, что превышает средний показатель 145 Втч/кг литий-ионных аналогов.

Компания Northvolt, крупнейший производитель аккумуляторов в Европе, объявила создании аккумулятора, который вовсе не содержит лития и кобальта, сообщает издание Sifted.

Натрий-ионные аккумуляторы Northvolt: что в них особенного

Шведская Northvolt производит литий-ионные аккумуляторы для различных отраслей промышленности. А недавно специалистам компании удалось создать натрий-ионный элемент, плотность энергии которого превышает 160 Втч на килограмм, что превышает средний показатель 145 Втч/кг литий-ионных аналогов. После этого Northvolt объявила, что собирается инвестировать в эту новую, более экологически чистую и дешевую аккумуляторную технологию для хранения энергии.

Используя катодный материал Fennac, состоящий из железа, азота, натрия и углерода, изобретатели намерены создать батарею без таких материалов, как кобальт, никель, литий, марганец и графит.

Стоит отметить, что натриевые батареи не составят конкуренцию литий-ионным и, следовательно, не подойдут для так называемых аккумуляторов дальнего действия, которые устанавливаются на электрокары. Однако в компании верят, что применение такой батарейке обязательно найдется.

Кроме разработки Northvolt, существуют и другие проекты аккумуляторов, где не используются литий и/или кобальт.

Как работают натрий-ионные аккумуляторы

Цинк-ионные аккумуляторы от Enerpoly могут выдержать 200°C

Стартап недавно получила грант в размере 8,4 млн долларов от Шведского энергетического агентства на строительство завода по производству ионно-цинковых батарей.

Аккумуляторы на основе цинка — не новость, т.к. цинк и диоксид марганца уже использовались для создания перезаряжаемых батарей типа А (цинк-щелочные). Цинк, четвертый по объему производства металл в мире, делает батареи более дешевыми и безопасными. И в Enerpoly смогли доказать, что их устройство не загорается даже при температуре, превышающей 200°C.

Цинковые батареи имеют относительно низкую эффективность и теряют больше энергии во время зарядки и использования, чем литий-ионные. Тем не менее, для хранения энергии цинк может быть лучшей альтернативой потому, что он дешевле и потому, что он не в таком дефиците, как литий.

Стартап планирует построить завод за пределами Стокгольма для производства модульных батарей с конечной мощностью 100 МВт-ч в год, что соответствует размеру самой большой батареи Великобритании, говорится в материале. Эти батареи можно будет объединять в системы, обеспечивающие мощность до тысяч мегаватт-часов, что подойдет для энергохранилищ.

Как соль и песок могут заменить литиевые батареи

Железосолевая батарея от VoltStorage с текущим раствором

Немецкий стартап VoltStorage работает над проектом проточной окислительно-восстановительной батареи, которые хранят энергию в растворе жидкого электролита, и литий им не нужен. Такой аккумулятор заряжается и разряжается благодаря тому, что в раствор электролита, находящийся в его корпусе, протекает через элементы аккумулятора.

Раствор электролита в проточных окислительно-восстановительных батареях может быть изготовлен из разных материалов — компания VoltStorage работает над вариантом, в котором в качестве электролита используются натрий и железо. Железо можно получить как побочный продукт производства стали.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае разработали батарею для электромобилей, поддерживающую сверхбыструю зарядку — минимум 12 минут.