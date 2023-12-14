Взлом "Киевстар": киберэксперт призвал всех абонентов сменить пароли и вот почему

Хакеры могут получить доступ к аккаунтам украинцев в соцсетях, а затем использовать их против военнослужащих.

Из-за хакерской атаки на "Киевстар" персональные данные украинцев могли оказаться под угрозой, хотя сам оператор это отрицает. О том, как защитить свою информацию в сети с помощью "правильных" паролей рассказал сооснователь компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев в интервью NV Бизнес.

Он отметил, что сейчас среди экспертов нет информации о том, что на самом деле произошло с мобильным оператором "Киевстар". Однако, учитывая что кража персональных данных хакерами происходит регулярно, украинцам не помешало бы сменить пароли страниц в социальных сетях, электронных почт и банковских приложений.

"Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в том числе. И любой человек является целью, мишенью для злоумышленников, для российских хакеров. Важно понять, что существуют пароль-менеджеры, которые помогают хранить пароли в безопасном месте. Рекомендуется использовать разные пароли для разных аккаунтов и регулярно их менять", — объяснил эксперт.

Егор Аушев подчеркнул, что забота о собственной кибергегиене — это личная ответственность каждого, и начать ее можно с актуализации данных о паролях. Он напомнил украинцам, что пароли должны быть сложными. Они должны состоять из комбинации букв, цифр, и специальных символов, которые генерируются в пароль-менеджере. Это поможет защитить аккаунты пользователей от несанкционированного доступа.

Егор Аушев также напомнил о важности использования двухфакторной идентификации. Это означает, что помимо пароля, человек должен вводить дополнительный код, который генерируется в специальном приложении. Это позволит предотвратить несанкционированный доступ, даже если пароль пользователя кто-то несанкционированно получил.

Кроме того сооснователь компании Cyber Unit Technologies порекомендовал не оставлять резервные варианты для входа в систему. В частности, никогда не стоит использовать для этого личную информацию, которую можно легко узнать, такую как девичья фамилия матери. Также не рекомендуется использовать небезопасные резервные e-mail, например, адреса электронной почты, к которым человек уже потерял доступ.

По его словам, кибербезопасность является неотъемлемой частью нашей жизни в цифровом мире, и все люди должны быть обучены элементарным правилам цифровой безопасности. Обучение кибергигиене должно быть постоянным процессом и частью бизнес-процесса компании. Часто люди забывают то, чему их научили через несколько дней, поэтому необходимо постоянно обновлять знания и проводить тренинги по кибербезопасности.

"Все эти правила цифровой безопасности помогут защитить вашу информацию и аккаунты от злоумышленников. Они должны стать частью нашей повседневной жизни и постоянно обновляться и усовершенствоваться вместе с развитием технологий. Помните, что безопасность — это задача каждого человека", — резюмировал Егор Аушев.

Ранее мы писали о том, что делать военным, чтобы их данные не попали к россиянам. Украинская компания Griselda, которая разрабатывает разведывательную систему для Сил обороны, отметила в Telegram, что обычно мобильный оператор может владеть критически важной информацией о пользователях, в том числе военных и волонтеров.

Кроме того в МВД предупредили, что на фоне сбоя в работе "Киевстар" мошенники придумали новую схему для обворовывания людей. Для этого они создают фальшивые боты в различных соцсетях, в которых и распространяют ссылки и якобы сообщают о сроках восстановления сервисов "Киевстара". Правоохранители просят украинцев переходить только по проверенным ссылкам и не предоставлять неизвестным персональные данные.