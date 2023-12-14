Остановили "ночные" дроны России: ВСУ успешно освоили новую стратегию борьбы, — Forbes

Впервые бойцы ВСУ одновременно нанесли удары по российским генераторам помех и приземлили российские беспилотники летом этого года во время операции в районе Крынок.

Украинские военные начали применять новую стратегию борьбы с дронами армии России, в том числе "ночными" : они нацеливаются на "глушилки", которые россияне используют для посадки украинских дронов, и одновременно устанавливают собственные генераторы помех, подавляющие беспилотники оккупантов. Об этом говорится в материале Forbes, который был опубликован в среду, 13 декабря.

Медиа отмечает, что поскольку небольшие, начиненные взрывчаткой дроны постепенно становятся одним из самых опасных видов оружия в войне России с Украиной, электронная защита от этих беспилотников, а также от невооруженных дронов, которые обе стороны используют для разведки, стала незаменимой. Ведь армия, обладающая преимуществом радиопомех, в состоянии контролировать воздух над полем боя. И украинские военные все больше и больше удерживают это преимущество.

"Очевидное преимущество украинских сил в помехах не случайно. В последнее время Киев решил сделать приоритетом радиоэлектронную войну — традиционную силу сил Москвы", — пишет Forbes.

В качестве примера СМИ приводит боевую операцию ВСУ в конце лета, когда военные силы готовили левый берег реки Днепр на оккупированном Россией юге Херсонской области к предстоящей переправе морской пехоты. Тогда войска радиоэлектронной борьбы, артиллеристы и операторы беспилотников нанесли удары по российским генераторам помех и приземлили российские беспилотники. В результате даже по состоянию на сегодня наши военные уже несколько месяцев контролируют воздух над Крынками.

А в настоящем времени украинские военные успешно применяют против БПЛА оккупантов "глушилки" в районе Авдеевки, где в ноябре ВС РФ впервые начали применять FPV-дроны в ночное время суток, нанося тем самым защитникам города значительные потери. Целью операции было перерезать пути поставок боеприпасов и заставить бойцов ВСУ отступить с занимаемых позиций.

Однако, неожиданно для противника украинские воины начали применять стратегию, которая позволила "отключать" дроны россиян, прежде чем они смогут атаковать. По словам военного аналитика Дональда Хилла, изучающего боевую ситуацию в районе Авдеевки, это означает, что линии снабжения украинцев могут остаться открытыми, а для путей снабжения россиян стала реальной угроза блокады.

"Количество атак украинских дронов увеличилось. Это означает, что украинское преимущество в радиоэлектронной войне, похоже, сохраняется в этом секторе. Неизвестно, как долго Украина будет иметь его, но в настоящее время оно спасает жизни", — отметил аналитик.

Напомним, во второй половине ноября стало известно, что системы РЭБ станут меньше и еще мощнее за счет новых чипов, которые инженеры создают дял военных. Усилители мощности являются ключевым элементом в передающих системах, призванным повысить уровень мощности сигнала на его входе до заданного уровня, необходимого для передачи.

А в начале ноября стало известно о том, что в Украине выпустят супермощную систему РЭБ против дронов России. Модель уже прошла полевые испытания, и вскоре будет прикрывать украинских военных на самых сложных направлениях: под Авдеевкой, Работино и на левом берегу Днепра.