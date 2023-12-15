Уничтожили даже РЭБ "Поле-21": ВСУ показали, как бьют оккупантов дронами "Химера" (видео)

Во время только одного штурма позиций россиян на Запорожском направлении военные используют до 15 ударных дронов, которые оснащают разными типами боеприпасов.

Бойцы подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов 108-й бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины с помощью дронов отечественного производства "Химера" забрасывают оккупантов боеприпасами на Запорожском направлении фронта. Соответсвующее видеокадры опубликовал телеканал ICTV.

Журналисты провели один день с операторами БПЛА, которые показали свою работу на позициях. На исходную "точку" военные привезли сами дроны FPV-дроны в ящиках, очки для пилотов и чехлы на батареи, потому что они зимой замерзают. А дополнительная защита батарей от низкой температуры дает дронам возможность пролетать дополнительные километры.

С помощью дрона "Химера", который весь закрыт рамой и таким образом защищен от влаги и пыли, бойцы ВСУ за короткий промежуток времени успели поразить несколько транспортных средств оккупантов и российскую систему РЭБ "Поле-21". В зависимости от цели, украинские военные применяют для ударов дронами разные боеприпасы. Осколочный боеприпас используют против живой силы противника. Есть также РПГ и противотанковые боеприпасы, а также самодельные осколочные 1,5-килограммовые боеприпасы.

Прежде, чем ударный беспилотник нанесет удар, на протяжении нескольких часов в небе работает дрон-разведчик, который выслеживает технику и живую силу ВС РФ. И только после того, как местоположение цели определено, операторы запускают "Химеру" с боеприпасами. Это необходимо для того, чтобы попусту не рисковать дорогой техникой, ведь во время штурма может понадобиться от 10 до 15 таких беспилотников.

Напомним, несколько ранее мы писали, что дрон Punisher уничтожил штаб и склад в тылу оккупантов. Беспилотник нанес сокрушительный удар по артиллерийскому дивизиону россиян и позволил украинской артиллерии свободно вести огонь на участке фронта.

А в начале декабря украинские пограничники поразили несколько "жирных" целей оккупантов с помощью дрона "Баба Яга". Благодаря точным сбросам сотрудникам ГПСУ удалось попасть во вражеский танк, бронеавтомобиль, гаубицу и 3 укрытия противника.