"Взрываются под ногами": ВСУ "научили" дроны охотиться на оккупантов из засады

Россияне жалуются, что новые беспилотники-камикадзе на направлении "Вербовое-Работино" уже наносят подразделениям ВС РФ больше вреда, чем украинская артиллерия.

Украинские военные в зоне боевых действий в Запорожской области начали применять новую тактику ударов FPV-дронами, которая наносит российским оккупантам большие потери. Об этом сообщил российский портал "Военное дело".

Так называемый "военный корреспондент" россиян Дмитрий Стешин рассказал, что украинские силы используют FPV-дроны со взрывными устройствами, становящиеся еще большей угрозой для российских войск, чем украинская артиллерия, которая сейчас, по его словам, менее активна. Эти дроны действуют по хитрой тактике: они не находятся в воздухе, ища цель, а устанавливаются в тайнике, готовые ко взлету. Чтобы не быть замеченными заранее, дроны-камикадзе приземляются на землю рядом с дорогами. Когда оператор видит цель, он быстро поднимает дрон и атакует.

"Заели FPV-дроны. В последнее время на направлении "Вербовое-Работино" украинская артиллерия не так часто применяется, а вот FPV-дроны просто заели", — пожаловался россиянин.

Он добавил, что, даже если беспилотник был заглушен или упал на землю, он продолжает представлять смертельную опасность, так как ВСУ теперь оснащают эти дроны тепловыми датчиками для улучшения их эффективности на поле боя. Это новейшая тактика украинских сил, которая наносит значительные потери российским войскам.

"Летом он (беспилотник, — ред.) срабатывал, когда его в руки берешь, а сейчас достаточно просто приблизиться и он рванет у тебя под ногами", — резюмировал Стешин.

Напомним, ранее ВСУ показали, как бьют оккупантов дронами "Химера". Во время только одного штурма позиций россиян на Запорожском направлении военные используют до 15 ударных дронов, которые оснащают разными типами боеприпасов.

А в начале ноября стало известно о том, что в Украине выпустят супермощную систему РЭБ против дронов России. Модель уже прошла полевые испытания, и вскоре будет прикрывать украинских военных на самых сложных направлениях: под Авдеевкой, Работино и на левом берегу Днепра.