Россияне запускают дроны каждые 82 минуты: боец ВСУ о тяжелых боях под Авдеевкой (видео)

К массовой атаке беспилотниками российские военные перешли после того, как украинские защитники разбили их пехоту с помощью машин М-2.

На Авдеевском направлении российские военные все чаще применяют против бойцов Вооруженных сил Украины беспилотные летательные аппараты. Об этом рассказал командир мотопехотной роты 53-й отдельной механизированной бригады князя Владимира Мономаха с позывным "Зам" в интервью главреду "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову.

Военный в течение десяти месяцев без ротации защищает Авдеевку от российских захватчиков. Журналисту рассказал, что за два дня оккупанты 35 раз атаковали позицию его роты дронами. Это были FPV-дроны — килограммовые беспилотники-камикадзе, которые несли 450 граммов взрывчатки — и атаковали позиции бойцов ВСУ каждые 82 минуты.

Командир бригады согласен с выражением, что между Россией и Украиной развернулась настоящая война дронов. Он объяснил, что, когда российская пехота столкнулась с танками и боевыми машинами М-2 на флангах Авдеевки и была уничтожена, командование противника перешло к преимущественно воздушной атаке позиций ВСУ. Атаки FPV настолько беспощадны, что 53-я бригада может узнать российского FPV-оператора по траектории полета, по которой следует их дрон, приближаясь к украинским позициям.

"Я знаю, как летает каждый пилот", — сказал Зам.

Он также предупредил, что ситуация может измениться в худшую сторону, если россияне произведут и развернут еще больше FPV-беспилотников, стоимостью около 500 долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне начали применять в Украине сверхмощные системы РЭБ. Оккупанты могли переделать серийные комплексы, чтобы они глушили управление БПЛА на большом расстоянии, не задевая передачу видеосигнала.

А 9 декабря стало известно, что ВС РФ вошли в Авдеевку и захватили часть дачного сектора. Там же находятся и очистные сооружения.