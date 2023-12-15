Меткий удар спецназовцев: FPV-дрон поразил российский танк с двойной защитой (видео)

Российские военные попытались защитить бронетехнику "гражданским" средством РЭБ и "мангалом", но это не стало помехой для оператора дрона-камикадзе.

Бойцы Центра "А" Службы безопасности Украины с помощью FPV-беспилотника уничтожили российский танк со средством радиоэлектронной борьбы на борту. Соответсвующее видео опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства в четверг, 14 декабря.

На видео, которое передает FPV-дрон, виден российский танк: на нем установлено средство РЭБ, а башню защищает самодельная металлическая конструкция, получившая неофициальное название "мангал". Однако украинский дрон это не останавливает и он, догнав бронированную технику оккупантов, поражает ее в уязвимое место. После этого происходит взрыв и над поврежденным танком виден дым.

"От дронов Центра специальных операций "А" СБУ российскую технику не спасают ни "мангалы", ни РЭБы", — подписали видео в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь ютубер-историк Lazer Pig на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter), отметил, что российские военные установили на танк именно гражданское устройство для перехвата дронов. Такую технику часто покупают люди, раздраженные полетами любителей воздушной съемки над своими домами. Устройства, подобные этому, могут перехватывать дроны в радиусе до километра, а также вычислять местоположение оператора. Однако автор страницы говорит, что для защиты от украинских дронов нужны куда более серьезные армейские средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что уничтоженный бойцами СБУ танк с "двойной защитой" — не единственная техника оккупантов, пострадавшая от украинских дронов-камикадзе. Только за две недели операторы БПЛА поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта ВС РФ. Среди них:

15 танков;

31 боевых бронированных машин;

10 артиллерийских систем;

11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы;

86 военных авто;

95 российских беспилотника;

комплекс наблюдения "Муром";

лодка.

Напомним, в конце октября дрон-камикадзе ВСУ испепелил вражеский Т-80. Российские оккупанты надеялись защитить свою технику с помощью "зубов дракона", однако для FPV-дрона Rusoriz они не стали преградой.

А в начале октября FPV-дрон нашел уязвимое место у российского танка Т-72 и превратил его в металлолом. Танк дислоцировался в посадке, и его экипаж обстреливал бойцов Вооруженных Сил Украины. Оператор беспилотника отправил на позиции оккупантов дрон-камикадзе с крафтовым именем "Rusoriz". БПЛА успешно преодолел расстояние и поразил Т-72 точным ударом.