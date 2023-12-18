Технологии Китая могут остановиться в развитии на долгие годы, если не поможет Россия

Ученые из КНР предлагают пригласить ученых из РФ и стран Восточной Европы, чтобы те помогли развитию технологического сектора, страдающего из-за санкций США.

Китай может надолго застрять в "ловушке средних технологий", так как из-за санкций США китайским производителям становится все труднее развивать полупроводниковую отрасль. Об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на отчет Высшей академии наук Китая.

Санкции США против Китая сдерживают технологическую отрасль

Ученые в своем докладе утверждают, что КНР может сильно отстать в технологическом плане, не имея возможности модернизировать оборудование и закупать разного рода технологии, разработанные в других странах. Согласно концепции "ловушки средних технологий", даже если компании и совершат некий технологический прыжок в обозримом будущем, в долгосрочной перспективе отрасль все равно ожидает экономическая стагнация. И это уже происходит, когда китайские фирмы в 2020 г. изготовили изрядное количество процессоров, а теперь, уже третий год, не могут их распродать. Застряв на "среднем уровне", считают эксперты, производителям полупроводников и электроники будет сложно догнать технологически развитые страны. Исследователи считают, что государство должно содействовать внедрению промышленных и научно-технических инноваций. Главным фактором возникновения "ловушки средних технологий" ученые назвали эскалацию технологической войны КНР с США.

В Китае продолжают выпускать мощные процессоры, несмотря на санкции США Фото: Huawei

"Высшее руководство Китая пообещало мобилизовать различные ресурсы для преодоления технологического сдерживания со стороны США, расставить приоритеты в области технологических инноваций для повышения безопасности ключевых производственных цепочек и определить ключевые направления: коммерческие космические полеты, биотехнологии и искусственный интеллект", — говорится в материале.

Согласно отчету Китайской академии наук, хоть КНР и тратит на исследования и разработки новых технологий немногим меньше США, что дает стране возможность занять второе место, в плане развития технологий Китай находится на третьем месте в мировом рейтинге. Такой разрыв формируется из-за менее развитого, по сравнению с США, Японией, Германией, производственного сектора.

Как РФ может помочь технологическому развитию КНР

Ученые из Китайского университета Гонконга полагают, что Китаю следует быть более открытым, чтобы поддержать свой технологический уровень на плаву. Они рекомендуют правящей партии проводить "политику открытых дверей и радикальные реформы для достижения технологического обновления". В расчет они берут и тот факт, что государство немало денег тратит на финансирование производителей полупроводников, которые лишились иностранных инвестиций из-за американских санкций.

"Китаю необходимо открыть свои двери для привлечения международных талантов, и если он не способен привлечь европейских и американских ученых, ему следует, по крайней мере, попытаться привлечь ученых из России, Восточной Европы, Индии и других развивающихся стран", — написали они и добавили, что Пекину следует открыть свои национальные промышленные экспериментальные лаборатории для большего числа частных предприятий, а также реформировать область предпринимательства, чтобы государственные фирмы и крупные частные компании могли делиться ресурсами для расширения цепочек поставок и производства.

Ранее мы сообщали о том, что Китай катастрофически быстро теряет компании, делающие чипы. По данным аналитической компании TMTPost, с 2019 года в стране закрылись 22 тыс. фирм.