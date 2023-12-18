Обманывает ракеты: Lockheed Martin успешно протестировала систему РЭБ для вертолета MH-60R

Устройство AOEW способно работать как отдельно, так и совместно с корабельными системами типа Aegis Baseline 9C.2, чтобы противостоять средствам РЭБ Китая, России и КНДР.

Компания Lockheed Martin испытала усовершенствованную внебортовую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-248, которая должна была защитить вертолет MH-60R ВМС США, передает Interesting engineering.

Систему активной полезной нагрузки AN/ALQ-248 Lockheed Martin разработала в рамках программы "усовершенствованной внебортовой радиоэлектронной борьбы" (Advanced Off-Board Electronic Warfare system — AOEW). Она хоть и была протестирована для вертолета Sikorsky MH-60R, вполне подойдет и для модели MR-60S, утверждают инженеры. По словам вице-президента Lockheed Martin Деона Виргутца, AOEW представляет одну из самых сложных систем РЭБ в мире, способная дать преимущество в бою и противостоять средствам РЭБ Китая, России, Северной Кореи.

Модуль AOEW позволит отслеживать и противодействовать таким угрозам, как противокорабельные ракеты. Система РЭБ может быть интегрирована с корабельной системой Aegis Baseline 9C.2, позволяющей кораблям обмениваться информацией о наблюдении или целеуказании с американскими кораблями и самолетами, но и с австралийскими, и с японскими. Также устройство совместимо с блоком радиоэлектронной борьбы Surface Warfare. Оно может работать независимо или вместе с другими системами на борту кораблей и наземных военных объектов, говорится в материале.

Как пишет Navy Times, технология AOEW позволяет судам ВМС США обнаруживать поступающие угрозы и реагировать на них. В 2017 году подрядчик аэрокосмической и оборонной промышленности пояснил, что система AOEW AMP AN/ALQ-248 может работать независимо или совместно с бортовым датчиком электронного наблюдения SEWIP Block 2 AN/SLQ-32(V), чтобы обнаружить приближающиеся ракеты, оценить их траекторию и использовать методы радиочастотного противодействия для их сдерживания

Архитектура внебортовой системы радиоэлектронной борьбы разработана на базе открытых систем, что обеспечивает ряд преимуществ, таких как быстрое обновление, функциональная совместимость, снижение затрат на жизненный цикл и возможность быстрой установки нового оборудования. Эта инновационная технология закладывает основу для реализации аналогичных возможностей на других объектах, включая малые корабли, беспилотные летательные аппараты и надводные транспортные средства.

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