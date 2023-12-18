В России похвастались технологией зарядки боевых дронов в воздухе: как ее хотят применять

БПЛА с низким уровнем заряда будет ожидать дрон-заправщик, зависнув в воздухе. Российские ученые считают, что это очень эффективный метод для военных.

Ученые из Петербургского госуниверситета путей сообщения заявили о создании роя боевых дронов, которые смогут заряжаться, не приземляясь. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС.

В материале сказано, что исследователи уже запатентовали свое изобретение, которое, по их словам, будет использоваться "для охраны территорий и поражения воздушных и наземных целей". В описании к патенту, они также отметили, что их система поспособствует увеличению времени полета БПЛА, ведь раньше им приходилось возвращаться на базу, если аккумулятор садился. Теперь же устройства якобы смогут подзаряжаться прямо в воздухе благодаря технологии беспроводной передачи электроэнергии.

Рой дронов будет состоять из мультикоптеров, квадрокоптеров, конвертопланов, которые будут использоваться для выполнения тех или иных задач вроде разведки, повышения ситуационной осведомленности, нанесения ударов по целям, Кроме них, в составе роя будут дроны-заправщики. Такие БПЛА оснастят постоянными магнитами (или же электрическими катушками с обмоткой), которые будут служить источниками магнитного поля. Эти магниты (либо катушки) подсоединят к источникам питания. Затем беспилотник-заправщик будет передавать заряд разряженному дрону индукционным способом, зависая над ним.

Ученые также указали, как БПЛА-заправщик будет принимать сигнал "бедствия" от разрядившегося дрона. Это будет возможно при помощи системы "свой-чужой", которой якобы оборудованы российские дроны. Итак, если беспилотник разрядится, он пошлет определенный сигнал при помощи передатчика "свой-чужой", этот сигнал словит приемник "свой-чужой" дрона-заправщика, и ориентируясь по данному сигналу, заправщик долетит до нужного дрона и зарядит его. При этом БПЛА с низким уровнем заряда будет "висеть" в воздухе, ожидая помощи. Другие подробности работы системы не раскрываются.

Ранее мы сообщали о том, что в США разрабатывают систему, способную без проводов зарядить устройства в любой точке мира. Проектом занимаются Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компания Raytheon.