Захватили под Бахмутом: украинские пограничники изучают трофейный дрон ВС РФ (видео)

Как предположили пограничники, беспилотник вылетел на разведку, но получил повреждения и не смог вернуться к оператору.

В районе Бахмута (Донецкая область) бойцы Государственной пограничной службы Украины наткнулись на новый российский дрон-разведчик. Как выглядит техника, показал пограничник-аэроразведчик с позывным "Нексус", видео с которым опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства в среду, 20 декабря.

По словам военного, этот дрон нашли в поле и он, скорее всего, использовался в разведывательных целях, но не долетел обратно к оператору. Потому что, если бы такой беспилотник нес боеприпас, то, скорее всего, разорвался бы на куски, а не упал на землю целым. Пограничник отметил, что беспилотник, вероятно, из-за какой-то неисправности спикировал на землю с большой высоты — на это указывают повреждения карбоновой рамы дрона.

Россияне оснастили беспилотный летательный аппарат FPV-камерами и трансмиттером Digital8CH. Беспилотник оборудован четырьмя винтами с лопастями. На его моторах видна надпись "Беспилотные технологии". Кроме того на самом дроне белой краской выведена буква "А". Сейчас беспилотник-разведчик продолжают изучать более подробно.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что РФ начала выпускать дроны, против которых бессилен РЭБ. Эксперт по связи Сергей "Флэш" объяснил, что многие системы РЭБ, используемые украинскими войсками, не смогут подавлять российские дроны-камикадзе из новых партий.

Кроме того боец ВСУ рассказал о том, что под Авдеевкой россияне запускают дроны каждые 82 минуты. К массовой атаке беспилотниками российские военные перешли после того, как украинские защитники разбили их пехоту с помощью машин М-2.