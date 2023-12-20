"Нейтрализует дроны": российские инженеры угрожает ВСУ новой системой "Дафни" (фото)

Оккупанты собираются передавать глушить "картинку" и вместо нее передавать украинским военным сообщения с призывом сдаваться в плен.

В России разработали систему "Дафни", которая меняет изображение на экранах операторов FPV-дронов. Об этом генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил в комментарии российскому агентству ТАСС.

Он заявил, что "Дафни" предназначен для украинских FPV-дронов и перекрывает их изображение с бортовой камеры. Вместо него на экран планшета выводиться надпись с призывом сдаться, которая звучит как "149.200 вызывай Волгу и живи" (специальная частота и позывной, — ред.). Для этого система передает сигналы на той же или очень близкой частоте, что используют дроны ВСУ.

"Изделие еще находится на этапе испытания. Использование "Дафни" помогает нейтрализовать дроны противника, поскольку изображение, которое передает этот инструмент, является более мощным, и мерцание затрудняет противнику маневрирование и прицеливание", — заявил Дмитрий Кузякин.

Он также отметил, что Центр продолжают работать над улучшением "Дафни" и планируют разработать третью версию этого инструмента, которая сможет обеспечить большую дальность покрытия и взаимодействие с другими средствами подавления FPV-расчетов украинских военных.

Картинка с планшета оператора БПЛА после работы системы "Дафни" Фото: ТАСС

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что россияне начали применять в Украине сверхмощные системы РЭБ. Оккупанты могли переделать серийные комплексы, чтобы они глушили управление БПЛА на большом расстоянии, не задевая передачу видеосигнала.

В это же время стало известно, что Россия глушит американское высокоточное оружие ВСУ. Американский генерал Антонио Агуто отметил "высокую адаптивность" российских войск, в вопросе подавления высокоточного вооружения. Поэтому США необходимо совершенствовать свои системы и делать их устойчивыми и гибкими.