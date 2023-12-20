Искали 20 лет: новый светящийся материал сделает телевизоры и смартфоны еще лучше

Проблема синих светодиодов решена: благодаря особому материалу они перестанут нагреваться, что повысит их КПД почти до 100%.

Фирма Universal Display Corp. (UDC) займется производством особых светодиодов, получивших название PHOLED. Ученые утверждают, что благодаря им экраны прослужат дольше, а картинку будут показывать четче и ярче, сообщает Spectrum.

Основой PHOLED-экранов станут синие органические светодиоды, способные фосфоресцировать. Эта их способность поможет повысить КПД органических светодиодов почти до 100%, говорится в материале. Дело в том, что те органические светодиоды, которые применяются в OLED, имеют КПД 25%, из за того, что выделяют тепло, которое сокращает "жизнь" светодиодов. И если для красных и зеленых светодиодов проблема выделения тепла была решена, то для синих — нет, так как они продолжали не только светиться, но и греться.

В UDC утверждают о том, что наконец-то, спустя 20 лет, нашли материал, которого будет достаточно для выпуска синих PHOLED в крупных масштабах (что это за материал, компания не говорит в целях сохранения коммерческой тайны). Более того, они станут основой для дисплеев нового типа. И пока такие крупные компании, как Samsung и LG только проводят эксперименты с PHOLED, UDC начнет поставки экранов в следующем году.

В компании полагают, что стоит полностью перейти на PHOLED-светодиоды, чтобы улучшить эффективность дисплеев во всех отношениях. Это касается качества картинки, ее глубины и яркости, долговечности самого экрана и его энергоэффективности. Сколько будут стоить PHOLED-экраны, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что OLED-телевизоры скоро станут дешевле и экологичнее. Ученые разработали особый химический состав, который может улучшить характеристики OLED-экранов и снизить потребность в редкоземельных металлах, применяемых при их производстве.