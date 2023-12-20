Нес 30 кг взрывчатки: на пляже в Севастополе нашли БПЛА "Бобер", – росСМИ (фото)

Российские медиа утверждают, что найденный в Крыму дрон был перегружен взрывчатыми веществами. По их данным, такие же БПЛА периодически атакуют российскую столицу.

В Российской Федерации заявили, что на пляже временно оккупированного Севастополя обнаружены обломки украинского беспилотного летательного аппарата "Бобер". Об этом пишет российское медиа Mash 20 декабря.

Сообщается, что БПЛА нашла местная жительница во время прогулки с собакой. По предварительной информации, это украинский дрон "Бобер".

Журналисты отметили, что это, вероятно, один из тех дронов которые время от времени атакуют Москву.

Дрон на пляже в Севастополе

Согласно одной из версий, аппарат упал, так как был перегружен взрывчатыми веществами. СМИ пишут, что кроме боевой части в 20 килограмм, дрон нес еще целлофановые пакеты со взрывчаткой. Их вес составил 10 килограмм.

"Как итог: из-за дополнительного веса спереди БПЛА, вероятнее всего, повело носом вниз, и он упал на пляж рядом с Севастополем", — говорится в публикации.

В РФ заявили, что нашли БПЛА "Бобер"

По данным Telegram-канала "Perepichka NEWS", некоторые запчасти найденного дрона напоминают аналогичные детали из иранского БПЛА Shahed.

Мониторинговый канал monitor также пишет, что БПЛА мог упасть в результате работы российских систем ПВО или РЭБ.

Оккупанты утверждают, что нашли украинский дрон в Крыму

В Севастополе найдены обломки дрона: что известно

В среду, 19 декабря, российские Telegram-каналы сообщили, что на пляже возле оккупированного россиянами Севастополя в Крыму местные жители обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Дрон почти сохранил корпус, но имеет поврежденные крылья.

Сообщалось, что событие произошло на пляже Любимовка, что в северной части города. Согласно онлайн-карте объектов ВС РФ в Крыму от портала "Радио Свобода", в километре от упомянутого пляжа расположена 30-я береговая бронебашенная батарея.

Напомним, 17 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили, что участники подполья вплотную зашли на территорию ФСБ во временно оккупированном Крыму, а также провели разведку Южной бухты в Севастополе.

Ранее, 15 декабря, партизаны также сообщили, что провели разведку большого склада ГСМ в Севастополе и обнаружили Российские военные на открытой местности хранят 33 топливных бака. Также была выявлена стоянау из десяти единиц военной техники.