Разобьет оккупантов там, где не ждут: украинский дрон Postman готовится к боевым вылетам

Недавно модернизированный инженерами беспилотник увеличил дальность полета до 115 км и теперь может устраивать бомбардировки в глубоком тылу ВС РФ.

Украинский беспилотник самолетного типа Postman протестировали в условиях, приближенных к боевым, и он показал хорошие результаты. Уже через месяц дрон планируют применять в реальных боях, об этом сообщил разработчик Сергей Наумович в своем Telegram-канале во вторник, 19 октября.

По его словам, во время тестового полета на полигоне беспилотный летательный аппарат пролетел 115 км, при этом даже не израсходовав весь заряд батареи (осталось 10%).

"Это означает, что мы можем уверенно утверждать, что в боевых условиях можно рассчитывать на оперативный радиус около 55 км. То есть если до линии фронта 10 км, то он залетает на глубину к оккупантам на около 45 км. И делать сброс очень громких "подарков" оккупантам весом 6-8 кг", — объяснил разработчик.

Он подчеркнул, что ценность Postman сейчас определяется именно радиусом работы, ведь на таких расстояниях, которые покрывает он, украинская ствольная артиллерия уже не может наносить удары по противнику. Достичь такого результата удалось модернизацией настроек самолета, которые в конечном этапе дали хорошие показатели в плане энергоэффективности. Это касается проведенных работ над двигателем, батареей и пропеллерами. Более того, самолет уже исполнял боевые вылеты, во время которых успешно "проходил" зону воздействия систем РЭБ противника.

Беспилотник Postman украинского производства показал хорошие результаты на тренировочных полетах Фото: Сергей Наумович/ Telegram

"Самостоятельно мы сможем выполнять боевые задачи со своим экипажем, думаю, в конце января, или в начале февраля. Да, это не так зрелищно, как FPV-дроны, но поверьте: залететь на 45 км вглубь временно оккупированной территории от линии боевого столкновения — это реально круто! Там будут очень "вкусные" цели, где не ждут "прилетов" от ВСУ", — уточнил Сергей Наумович.

Что известно о беспилотном самолете Postman

По словам Сергея Наумовича, БПЛА Postman — это не новая разработка, дрон уже давно работает на фронте и устраивает бомбардировки российских оккупантов, доставляет полезные грузы украинским партизанам на территории РФ и на временно оккупированной территории Украины. Над беспилотником почти год работали люди из ОО "Аэроразведка", поэтому это не "пиратская" версия БПЛА. Благодаря модернизации и внедрению современных электронных модулей, работе на нестандартных частотах, Postman имеет высокую устойчивость к РЭБ.

В начале ноября разработчики смоделировали для Postman новую миссию. Она состоит в том, что беспилотник самолетного типа отправляется из Орехова, делает сброс боеприпаса в окрестностях Токмака и возвращается.

"Наш БПЛА Postman легко сможет сделать такую миссию в боевых условиях. Даже с запасом хода. Вполне вероятно, что именно такую миссию мы выполним в будущем в реальности", — уточнил Наумович.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Украине будут делать немецкие дроны Vector. Наличие базы в Украине позволит инженерам совершенствовать и без того полезные беспилотники и быстрее поставлять их украинской армии.

Также мы писали о том, что ВСУ "научили" дроны охотиться на оккупантов из засады. Россияне жалуются, что новые беспилотники-камикадзе на направлении "Вербовое-Работино" уже наносят подразделениям ВС РФ больше вреда, чем украинская артиллерия.