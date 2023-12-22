60 запусков за ночь: когда БПЛА Cobra позволят зеркально отвечать на удары РФ

В ближайшие дни команда из Кривого Рога передаст украинским военным мощные и автономные беспилотники, а с января планирует производить до ста самолетов-камикадзе в месяц.

Накануне многие украинские СМИ написали о запуске серийного производства отечественных беспилотников Cobra с дальностью 300 км, что пока не соответствует действительности. Фокус обратился к разработчику этих машин Валерию Брызгалову и узнал, какова ситуация на самом деле и когда БПЛА Cobra начнут массово производить для армии.

Расскажите, пожалуйста, как продвигается разработка Cobra?

Согласно нашему плану, мы действительно движемся к серийному производству, что предполагает постоянные процессы изготовления одинаковых деталей. Для этого нужно использовать специальное оборудование, потому что обычными методами, такими как фрезерование, вытачивание, очень непродуктивно делать много одинаковых вещей. На сегодняшний день мы протестировали все эти процессы, установили их хронометры, полностью завершили разработку производства в цифровом виде, а сейчас движемся к воплощению в железе.

Очень большие ограничения накладывает безопасность производства, рассредоточенность по большой территории, по местам, где даже связи нет. В каком-то месте делаются двигатели, в каком-то — системы управления, где-то они собираются в блоки, где-то — устанавливаются на самолеты. Когда от одного цеха до другого 100 или даже больше километров — это немного тормозит процесс, но мы все равно продвигаемся.

Виталий Брызгалов показал прототип дрона Сobra Фото: Facebook

Правильно ли я понял из ваших слов, что серийное производство БПЛА Cobra до сих пор не началось?

Если считать серийное производство, как процессы — то оно как бы началось, но не в количестве, а в качестве. Мы уже отработали серийные процессы. Для именно количественного производства, когда мы сможем делать много-много самолетов, мы сейчас понемногу набираем людей и обучаем их.

По вашим прогнозам, когда и в каких масштабах начнется массовое производство?

Сейчас мы уже точно знаем, что самолет может производиться за три часа силами примерно десяти человек. Прогнозируемые варианты, согласно которым три человека могут собирать самолет за три часа, не оправдались, но десять могут собрать его с нуля: от раскроя элементов, изготовления двигателя до полностью собранного дрона требуется десять человек и три часа.

Если все будет хорошо, то уже в январе-феврале мы сможем производить сто самолетов в месяц. Дальше можно масштабировать количество самих производств, передавать комплектующие по лицензии или просто желающим, которые будут собирать их у себя где-то в другом месте. То есть одно скрытое предприятие из десяти сборщиков может собирать сто самолетов в месяц, то есть три-три с половиной ежедневно.

Для этого нам надо собрать еще немного людей, потому что производство мы спрятали, и оно находится в таких местах, где обычно очень сложно с поиском инженеров. Но все равно есть люди с золотыми руками, которых надо немножко обучить, наладить коммуникацию между распределенными командами, и тогда все поедет.

Проект в целом достаточно уникальный из-за того, что мы изначально работали над удешевлением самого изделия и над локализацией. Самое сложное, что может быть в разработке — это делать прототип из прототипов. Если прототип двигателя устанавливаешь еще и на прототип самолета, то получаешь проблемы, которые могут возникнуть — в квадрате. Обычно я никому не советую такое делать, лучше берите готовое и собирайте.

Мне очень много людей пишут: зачем показывать производство? Сейчас я намного меньше показываю процессов, новостники что-то пытаются выхватить из моих соцсетей, и дальше, не согласовывая, сообщают, мол, уже все супер. На самом деле очень-очень сложно с людьми, логистикой, распределением по территории, безопасностью. Но публичность, которая еще осталась, нужна именно для того, чтобы другие люди брали пример и делали дроны у себя, потому что Украине нужны десятки тысяч различных беспилотников.

Украине нужны десятки тысяч беспилотников

Сколько уже прототипов самолетов удалось изготовить?

Только тех, что мы сбили на испытаниях — около 20, и еще 20 тех, что переданы в опытную эксплуатацию подрядчикам и субподрядчикам, которые присоединились к команде по разработке серийных процессов. Они изучают самолеты и что могут локализовать, упростить, ускорить.

На сегодня производим примерно самолет в сутки силами нашей испытательной лаборатории. Думаю, практически до 50 самолетов использовали для отработки, летных испытаниях, проверки тактико-технических характеристик.

Далее, уже через две-три недели, начнем передавать самолеты нужным подразделениям на отработку именно нужным подразделениям на те направления, куда им нужно. Потому что сейчас согласовываем с военными и проводим летные испытания там, где нам удобно. Нам обычно нужно лететь немного не в те места, куда им надо, потому что нам важно получить подтвержденные результаты, параметры полета, снять телеметрию, а на линии соприкосновения связи часто нет вообще.

Поэтому сегодня больше работаем в тех местах, где или есть связь, или есть возможность не глушить самолеты хотя бы с нашей стороны. Потому что на переднем краю фронта дроны глушат и наши, и россияне. Такое двойное подавление не оставляет никаких шансов получить обратную связь от самолета, как он летит, куда, с какой скоростью и какими параметрами.

Через неделю мы начнем передавать самолеты, которые не оснащены средствами связи. Они летят автономно и ничего не "слушают", а потому нечего глушить. Но это дроны, которые мешают врагу. Есть несколько вариантов: самолеты-мишени, самолеты-приманки, самолеты-обнаружения средств ПВО, чтобы было видно, откуда они стреляют, и дальше поражать цели другими средствами. Постепенно будем разрабатывать и другие направления, для которых они могут быть пригодным. Пожалуй, это все варианты применения, кроме разведки, потому что разведчик из "Кобры" плохой — она летает очень быстро и громко. В партнерстве с другими командами, которые работают, например, с баллистическими калькуляторами, она, как конструктор, с добавлением различных блоков, может становиться совершенно другим средством.

В последнем посте вы сообщили, что "выросла мощность" дронов. Что именно изменилось в конструкции "Кобры"?

Мы разработали новую версию двигателя с учетом всех предыдущих испытаний. Фактически, вдвое увеличили мощность, оставив почти тот же размер. Вес вырос на полкилограмма, буквально на 30% увеличился объем, но тяги получили значительно больше. Если в первой версии двигателя тяга была примерно 15-17 килограммов, то сейчас уже около 24-28 килограммов.

Обычно в самолетах соотношение тяги двигателя к его взлетному весу составляет 1:3. То есть двигатель с тягой 25 килограммов обеспечивает 75 килограммов взлетного веса. Чтобы поднимать такой вес, нужна большая скорость. Если мы, как самолет, взлетаем со взлетно-посадочной полосы, разгоняясь до 150 км/ч, то для такого нужен очень опытный пилот, потому что удержать самолет на полосе — очень непростая задача, особенно если есть боковой ветер, или качество покрытия плохое.

Сейчас трудно найти пилота, который умеет это делать, их единицы, и это ограничивает сферу применения. Поэтому сейчас работаем над системой автоматического взлета с катапульты. Уже разработали прототип катапульты, проверили первый образец, обнаружили недостатки, измерили мощность, скорость взлета. Увидели, что надо значительно более мощную катапульту, потому что сейчас прототип выводит максимум 40 килограммов.

Инженеры готовятся выпускать до 100 дальнобойных самолетов-камикадзе ежемесячно

Катапульта тоже является довольно сложной инженерной конструкцией — это пневматика, высокое давление, надежность соединений, а самое главное — безопасность, потому что она должна стопроцентно запускать самолет и не разрушать его. Так как дрон может быть оборудован взрывчаткой или другими средствами поражения, катапульта должна быть безопасной для персонала. То есть нужно обеспечить удаленный пуск из закрытого укрытия. Оператор должен установить, наладить самолет, отойти в безопасное место и удаленно его запустить.

Как мощность двигателя улучшит характеристики "Кобры"? Увеличит ли дальность полета и вес боевой части?

Это все позволяет увеличить: и скорость, и дальность, и вес, потому что самолет очень быстрый. Чем больше веса на площадь крыла, тем быстрее надо лететь, чтобы можно было его нести. В "Кобре" за счет очень прочной металлической конструкции мы достигаем нагрузки почти как у обычных самолетов, и скорость может достигать 400-500 км/ч.

Если двигатель позволяет получить такую скорость, то стоит это сделать. Даже если такая скорость не нужна, ему будет значительно легче работать на средних оборотах, и будет большим ресурс. Мы не рассчитываем на длительную эксплуатацию "Кобры", но эти двигатели могут использоваться в других самолетах, которым нужно взлетать и возвращаться не один раз.

Украинский БПЛА Cobra на катапульте Фото: BuildingTech

В чем вы сейчас нуждаетесь для изготовления дронов?

Если брать готовые компоненты, то ничего сложного в этом нет — просто большой конструктор LEGO. Если соберется команда ребят с нормальным инженером и золотыми руками, то практически в каждом гараже можно собирать дроны. Ко мне очень много людей обращаются за советами, с чего начинать. И я не советую делать одновременно много вещей своими силами. Те же самые FPV-дроны можно делать, просто закупая готовые компоненты, собирать их и передавать военным, ребята уже сами настроят. Есть большое количество опытных пилотов, которые все равно будут под себя все настраивать. Ваша задача — собрать, проверить и передать.

Мы же, имея опыт разработки и команду инженеров, пошли другим путем, понимая, что в любой момент комплектующие закончатся или запретят поставки из Китая. Мы работаем над локализацией, у нас свои двигатели, свои самолеты, своя электроника, средства связи и несколько сторонних элементов, которые также производятся в Украине. Единственные элементы, которые до сих пор не производят Украина и ее партнеры — сервоприводы, но уже есть договоренность с несколькими организациями, которые попытаются их локализовать. Это сложный точный механизм, но силами двух-трех предприятий это можно сделать.

Многие говорят: берите все готовое и делайте быстрее. Мы посмотрели катапульты европейского производства — это 72 000 долларов за единицу, а для комплексных пусков их нужно хотя бы две, три, пять. Для того, чтобы мы могли отвечать России на том же уровне: 50-60 запусков за ночь, одной катапультой не обойдешься. За такие деньги мы их не будем покупать, потому что имеем опыт, оборудование, материалы, чтобы делать самостоятельно.

Конечно, это также требует средств, но меньших. Мы уже связались с подрядчиками, которые изготавливают компоненты пневматических систем, и знаем, что можно спокойно уложиться в 120 тысяч гривен за единицу. Мы больше не собираем деньги на производство, потому что все уже освоено и подготовлено, но нужна поддержка для создания мощной катапульты на колесном ходу.

Еще нужны люди, но мы не можем написать объявление: "нужны люди на сборку дронов", потому что это небезопасно. Даже для физической встречи с кандидатами мы обычно просим показать свои страницы в Facebook, чтобы посмотреть историю, что за человек. Поэтому вся коммуникация идет через соцсети, а потом через личные сообщения выходим на связь.

Какие специалисты сейчас нужны проекту?

Сейчас больше нужны слесари-сборщики, инженеры, разработчики механических, пневматических, гидравлических систем, специалисты по проектированию, 3D-моделированию, 3D-фрезеровке, материаловедению. Так как мы идем к серийным процессам по двигателю, то нужны специалисты для литья алюминия, пластика. Придется что-то новое изучать и осваивать, но люди с базовыми инженерными знаниями не будут иметь проблем с новыми инструментами, программами или технологиями. Обычно работаем офлайн в Днепропетровской области, поэтому ищем людей отсюда, но есть единичные случаи, когда люди удаленно помогают — это разработка печатных плат, программного обеспечения.