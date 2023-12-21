Солнечная энергия под ногами: ученые установили панели прямо на дороге

Транспортные фотоэлектрические панели Wattway Pack способны генерировать возобновляемую энергию пока по ним ездят велосипедисты.

Ученые из Нидерландов придумали, как можно велосипедные дорожки превратить в источники возобновляемой энергии. Они оснастили дорожки специальными фотоэлектрическими элементами, передает Newatlas.

Инженеры из BAM Royal Group и Colas Group Wattway установили транспортные фотоэлектрические панели Wattway Pack последней на 1000 м2 велосипедных дорожек в провинции Северная Голландия и еще 1000 м2 в районе Северного Брабанта. Устройства способны генерировать возобновляемую энергию. Они сконструированы таким образом, что снимать покрытие с дорожек не нужно — их просто приклеили сверху специальным клеем. Фотоэлектрические элементы находятся между несколькими слоями смолы, которая защищает их от износа, ведь велосипедисты едут прямо по ним.

Как работает система Wattway pack

Впервые о проекте Wattway Pack заговорили в 2015 году и с тех пор панели были установлены на более чем 50-ти пилотных объектах по всему миру. Первым таким объектом стал участок дороги в Нормандии — к нему приклеили солнечные панели в 2016 году, а их коммерческих запуск состоялся в 2019-ом. С тех пор эффективность устройств значительно улучшилась: со 119 Вт/м2 до 148 Вт/м2.

Целью последней установки является производство 160 МВтч возобновляемой энергии в течение первого года. По большому счету это не так уж и много, но все же является важным шагом в сфере зеленой энергетики. Солнечные панели будут контролироваться и поддерживаться сотрудниками компании Colas Group Wattway в течение следующих 5-ти лет.

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