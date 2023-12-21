Квантовая связь — это реальность. Создан особый датчик для радиосвязи дальнего действия

Датчик от Rydberg Technologies использует так называемые "атомы Ридберга" — очень чувствительные к электромагнитным полям, что обеспечивает связь на больших расстояниях.

Компания Rydberg Technologies Inc. создала первую в мире систему радиосвязи дальнего действия с использованием атомного квантового датчика. Презентация состоялась на мероприятии Командования по развитию боевых возможностей армии США C5ISR Center Network Modernization Experiment 2023, передает Interesting engineering.

Атомный квантовый датчик использует свойства атомов в квантовых состояниях для измерения физических величин с исключительной точностью и аккуратностью. Такие сенсоры могут понадобиться для проведения исследований, улучшения навигационных систем и гироскопов, проведения геологической съемки и измерения гравитационных изменений и пр. Они особенно полезны там, где возможностей обычных электронных сенсоров не хватает.

Датчик от Rydberg Technologies использует так называемые "атомы Ридберга" — очень чувствительные к электромагнитным полям. Такая повышенная чувствительность на высоких и сверхвысоких частотах дала возможность установить радиосвязь на большом расстоянии.

Атомные приемники Ридберга не только высокочувствительны, но и избирательны и могут охватывать широкий диапазон частот с помощью одного атомного детекторного элемента. Эти устройства существенно повлияют на качество ведения радиочастотного наблюдения, безопасность связи, переход сетей с длинноволнового радиочастотного диапазона на миллиметровый и терагерцевый.

"Датчик продемонстрировал низкую вероятность обнаружения и устойчивость к помехам в сложных электромагнитных условиях. Успешное внедрение этой технологии станет еще одним шагом в переходе на квантовых технологии на практике", — подчеркивают авторы материала.

Ранее Фокус сообщал о том, что Atom Computing создала первый в мире квантовый компьютер с 1000 кубитов. Компьютер уже проходит испытания, а в будущем поможет создать сверхпроизводительные квантовые машины, работающие долго и без ошибок.