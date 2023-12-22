ВСУ снабдили новыми дронами: помогут ли они вытеснить оккупантов (видео)

Военный эксперт Юрий Касьянов отметил потребность ВСУ также в FPV-дронах, маленьких БПЛА, больших коптерах-бомбардировщиках и среднего размера беспилотниках, таких, как "Лелека" и "Shark".

Новые беспилотные летательные аппараты, которые несколько ранее получили Вооруженные силы Украины, пока не показали себя настолько массово, чтобы говорить об изменении расклада боевых действий на фронте. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Касьянов в эфире Radio NV в воскресенье, 17 декабря.

На вопрос ведущего о том, смогут ли украинские дроны-камикадзе, похожие своими техническими характеристиками и принципом действия на иранские Shahed, начать массово поставляться бойцам ВСУ на фронте и даже изменить ход боевых действий, Юрий Касьянов ответил негативно. Во-первых, он отметил то, что лично не слышал об отечественном производителе, готовом на постоянной основе снабжать армию БПЛА, летающими на 750 километров вглубь тыла. Во-вторых, проанализировав доступные в сети фотографии, военный эксперт засомневался в качестве этих дронов. Он утонил, что речь идет отнюдь не о материале изделия, ведь беспилотник может показывать хорошие результаты даже будучи изготовленным их фанеры и проволоки. Имеется в виду именно функциональность того или иного изделия. По словам Касьянова, смутили его также и некоторые технические характеристики беспилотного изделия.

"750 километров может пролететь любой дрон, весь все зависит от пропорций массы взрывчатого вещества на борту боеголовки к весу топлива. Я не понимаю, почему они (разработчики, — ред.) выбрали (дальность полета, — ред.) именно 750 километров", — сказал военный эксперт.

Юрий Касьянов отметил, что о перспективах новых беспилотников, которые получили ВСУ, пока говорить рано, ведь выводы об этом можно будет сделать только после того, как техника покажет себя в условиях боевых действий. Эксперт в своем интервью также высказался о том, как, по его мнению, должно происходить обеспечение украинских военных беспилотными летательными аппаратами.

"Должна быть одна-две модели беспилотников, чтобы массово снабжать ими войска, и, условно говоря, 200 производителей этих моделей. Сейчас больше всего нужны FPV-дроны, маленькие БПЛА, большие коптеры-бомберы типа "Бабы Яги". Из среднего размера беспилотников больше всего нужно "Лелек" и "Шарков", — резюмировал эксперт.

Напомним, 21 декабря мы писали о том, что украинский дрон Postman готовится к боевым вылетам. Недавно модернизированный инженерами беспилотник увеличил дальность полета до 115 км и теперь может устраивать бомбардировки в глубоком тылу ВС РФ.

А 19 декабря стало известно, что в Украине будут делать немецкие дроны Vector. Наличие базы в Украине позволит инженерам совершенствовать и без того полезные беспилотники и быстрее поставлять их украинской армии.