"Фронт остановился": дроны ВСУ помешали россиянам продвинуться под Авдеевкой

По словам "полковника ЛНР", последние пять дней защитники Украины запускали "тучи дронов", не давая противнику наступать.

Российские военные не могут активно продвигаться на Авдеевском направлении, так как им большой урон наносят дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал так называемый "полковник запаса ЛНР" Виталий Киселев в эфире российского пропагандистского телеканала СоловьевLIVE в воскресенье, 24 декабря.

На Авдеевском направлении продвинуться вперед ВС РФ мешают украинские FPV-дроны. Виталий Киселев отметил, что тут бойцы ВСУ активно применяют их в большом количестве. По словам Виталия Киселева, украинские военные не испытывают "снарядного голода" и проблем с дронами-камикадзе.

"Дней четыре-пять фронт полностью стоял, так как была большая опасность FPV-дронов и существенного продвижения там не наблюдалось. Противник использовал огромное количество FPV-дронов. Просто тучи их", — сказал он.

Рассказывая об обстановке на фронте, Виталий Киселев также пожаловался на трудную ситуацию на Краснолиманском направлении. В первом случае "военного эксперта" обеспокоила погода — снег и ветер — которая затрудняет прохождение техники россиян. Украинские военные воспользовались трудностями оккупантом и "накрыли" их артиллерийским огнем.

Напомним, недавно СБУ опубликовала видео, на котором FPV-дрон поразил российский танк с двойной защитой. Оккупанты попытались защитить бронетехнику "гражданским" средством РЭБ и "мангалом", но это не стало помехой для оператора дрона-камикадзе.

Также в конце ноября мы писали о том, как FPV-дроны за ₴22 тысячи уничтожает танки ВС РФ на миллионы долларов. Производители дрона "Гром" убеждены, что он "меняет правила игры" на передовой. Среди "подстреленных" им единиц техники — танк Т-84 за $3–4 миллиона.