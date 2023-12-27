Ни скупиться в магазине, ни заправить авто: украинцы "сломали" финансовую системы в РФ

Российские компании не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу, что создает много трудностей и для простых россиян.

Украинские хакеры парализовали работу одной из крупнейших ERP-систем России "1С-Рарус". Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины в среду, 27 декабря.

"1С-Рарус" — это программа, производящая автоматизацию бухгалтерского, управленческого, налогового учета, которой пользуются такие российские технологические гиганты, как "Татнефть" и "ВТБ". Сбои в ее работе начались в среду утром. Клиенты в магазинах и на заправках не смогли произвести оплату, потому что кассы не работали.

"Одна из крупнейших ERP-систем в России остановила работу из-за атак украинской ИТ Армии. Клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. Все благодаря нашему кибервойску", — говорится в сообщении министерства.

В 11:08 в официальном Telegram-канале "1С-Рарус" появилось сообщение о том, что ведутся работы по восстановлению доступа в облачные сервисы. Однако по состоянию на 16:00 сервис так и не заработал полноценно ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Пензе, на что пожаловались пользователи в комментариях к сообщению. Более того, в российской социальной сети VK на странице "1С-Рарус" около 15:00 появилось сообщение о том, что DDoS атака динамически меняет свои параметры и не прекращается. Также компания, предоставляющая услуги автоматизации признала, что системы защиты от DDoS операторов связи с подобными нагрузками в автоматическом режиме не справляются.

В связи с этим россияне начали интересоваться, дадут ли им в качестве компенсации бесплатные периоды работы в системе и не пострадали ли во время хакерской атаки их персональные данные. Более того, пользователи сообщили, что внештатные ситуации с "1С-Рарус" уже случались: начиная с 15 декабря 2022 года люди не имели доступа к системе трое суток.

А некоторые из россиян даже предложили подать на разработчика иск, чтобы компенсировать миллионные убытки, которые стали следствием хакерской атаки.

"Интересно что в договоре прописано, может нам коллективный иск подать и взыскать миллион за простой в работе? Куда смотрит "Роспотребнадзор" и прокуратура?" — написал один из пользователей системы в комментариях к стартовому посту.

Напомним, несколькими днями ранее украинские хакеры атаковали "Росводоканал". Они зашифровали более шести тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных, из-за чего работа предприятия остановилась.

А в конце ноября мы писали о том, что киберармия Украины перешла от случайных ударов по слабым местам к целенаправленному взлому важнейших ресурсов. Ее успехи не всегда заметны, поскольку Россия скрывает возникающие проблемы.