Уничтожит любой танк из России: ВСУ получат украинскую версию дронов "Ланцет" (видео)

Уникальность БПЛА заключается в системе искусственного интеллекта, которая позволяет ему находить цели автономно. Вскоре создатели обещают поставить новый двигатель, чтобы он долетел даже до Москвы.

Украина разработала и начала производство новых ударных дронов на основе технологии российского беспилотника "Ланцет". О современном беспилотном летательном аппарате идет речь в видео, опубликованном экспертом в авиационной сфере Ксавье Тительманом в YouTube.

По словам автора видеоролика, который во время своей последней поездки в Украину он посетил центр разработки инновационного беспилотника, способного эффективно поражать и уничтожать различную бронетехнику. Дрон самолетного типа имеет средний размер и изготовлен с использованием доступных компонентов — их можно найти в хозяйственных магазинах. БПЛА имеет традиционную конструкцию с длинным фюзеляжем с крыльями, расположенными сверху, и V-образным хвостом.

Уникальность этого дрона заключается в системе искусственного интеллекта, которая позволяет ему идентифицировать потенциальные цели по цветовой схеме. Операторы могут выбирать цели на своих экранах управления, что позволяет автономно перемещаться к цели и атаковать ее даже в случае потери связи с пультом управления. Эта функция гарантирует 100-процентный успех при уничтожении целей, в том числе и движущихся.

Беспилотник рассчитан на полную автономность. План его полета программируется заранее, что позволяет ему функционировать как автономная ракета, а это дает значительное стратегическое преимущество в современных сценариях ведения войны. В передней части кумулятивный боеприпас, который, по словам разработчиков, может уничтожать современные танки.

Эксперт отмечает, что ВСУ одобрили версию беспилотника с электродвигателем, и крупносерийное производство уже началось. Помимо стандартной модели, разработчики трудятся над созданием дальнобойной версии беспилотника, работающей на тепловом двигателе. Это позволит беспилотнику преодолевать несколько сотен километров, что в перспективе позволит ему добраться из центральной части Украины до Москвы. В настоящее время эта версия находится на стадии разработки, и перед ней стоит задача работать на экстремальных высотах, как очень высоких, так и очень низких.

Беспилотник самолетного типа способен поражать бронированную технику противника Фото: Скриншот

Технические характеристики "украинского Ланцета":

масса — 1,5 кг без полезной нагрузки;

дальность полета — от 20 до 50 км;

скорость — от 20 до 50 км;

двигатель — электродвигатель в задней части фюзеляжа;

оснащение — оптическая система для навигации;

полезная нагрузка — системы помех GPS, камеры дневного и ночного видения, датчик GNSS ;

; запуск — с помощью катапультной рампы (по типу запуска БПЛА "Орлан-10");

цена — от 5 до 12 тыс евро.

Напомним, несколькими днями ранее мы писали о том, что военные испытали новые боеприпасы для FPV-дронов. Они протестировали несколько видов боеприпасов, которые под силу нести и сбрасывать коптерам: осколочно-фугасные снаряды, гранаты и ВОГи. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения вражеских целей, таких как пехота и техника.

Кроме того не так давно ВСУ рассказали об успехах дронов Backfire за год работы. Бойцам отряда "Злые птицы" с помощью беспилотного комплекса удалось поразить артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы, легкобронированную технику, реактивные системы залпового огня, пункты наблюдения и сосредоточения личного состава, грузовики, склады боекомплектов, легковую и небронированную технику российской армии.