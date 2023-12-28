Графен и серебро повысят КПД натрий-ионных батарей: ученые придумали, как их применить

Исследовавтели решили проблему низкой эффективности твердого углерода, который станет хорошим материалом для аккумуляторов из-за дешевизны и простоты в обработке.

Компания Sunrise New Energy Materials (Китай) разработала волокнистый композитный материал из твердого углерода, призванный улучшить характеристики натрий-ионных аккумуляторов, передает Investor ideas.

Компания уже получила предварительное одобрение Национального ведомства интеллектуальной собственности КНР на патентование изобретения "Волокно-структурированный, легированный титаном аморфный углеродный композитный материал с серебряно-твердым углеродным покрытием и метод его получения".

Твердый углерод (графен) используют в качестве основного материала для анода натрий-ионных батарей, потому что он доступен, стоит недорого и прост в обработке. Однако у него есть недостатки: низкая удельная мощность и низкий начальный КПД.

Настоящее изобретение поможет избавиться от этих проблем. Твердый углеродный композиционный материал, который использовали ученые, имеет структуру ядро-оболочка, при этом внутреннее ядро состоит из твердого углеродного материала, легированного серебром, а внешняя оболочка — из аморфного углерода, легированного титаном. Такая конструкция повышает первоначальную эффективность, цикличность и другие характеристики анодных материалов.

Sunrise добивается оформления международных и отечественных патентов для своих разработок на основе графена, кремний-углерода, твердого углерода. К работе над усовершенствованием натрий-ионных аккумуляторов были привлечены такие компании, как CATL, BYD, Narada Power и Hithium Energy, специализирующиеся на производстве аккумуляторных батарей для электромобилей и не только.

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