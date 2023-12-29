Билл Гейтс предсказал технологический бум из-за развития ИИ: когда и как он произойдет

Билл Гейтс полагает, что в США ИИ-инструментами начнут повсеместно пользоваться через 1,5 года, а в странах Африки — через 3 года.

Соучредитель технологической корпорации Билл Гейтс уверен, что искусственный интеллект позволит людям совершать открытия с такой скоростью, "которую мы никогда раньше не видели". Об этом он написал в своем блоге.

Гейтс изучил то, как ИИ-продукты применяют в разных странах и пришел к выводу, что масштабное и повсеместное внедрение нейросетей возможна к 2030 году, а сейчас пока ведется что-то типа подготовки. По его мнению, жители развитых стран будут пользоваться ИИ-приложениями все чаще и чаще.

"Работа, которая будет проделана в следующем году, подготовит почву для масштабного технологического бума, который случится позднее в этом десятилетии благодаря ИИ", — написал Гейтс.

По мнению Билла Гейтса, ИИ будет применяться в следующих направлениях:

борьба с устойчивостью к антибиотикам;

персонализация образовательных программ на основе ИИ с учетом культурного контекста:

снижение рисков во время беременности;

ИИ-инструменты для оценки риска заражения ВИЧ;

ИИ-приложения с голосовым управлением для медработников позволяющие собрать точный анамнез;

ИИ-чат-боты и другие продукты, максимально адаптированные под нужды, культурные, национальные, религиозные и другие особенности жителей разных стран.

"ИИ-продукты должны быть максимально адаптированы к людям, которые будут их использовать", — написал он.

"Если бы мне пришлось сделать прогноз, то в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, до использования ИИ населением на высоком уровне в целом осталось 18–24 месяца. Я ожидаю увидеть сопоставимый уровень использования в африканских странах примерно через 3 года. Разрыв существует, но он намного меньше, если сравнивать темпы внедрения других инноваций", — заключил Билл Гейтс.

Ранее мы писали, что исследователи научили чат-бота взламывать других чат-ботов. Об этой уязвимости они сообщили разработчикам больших языковых моделей, на основе которых работаю боты.