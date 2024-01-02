"Невозможно взломать": Китай и РФ заявили, что наладили квантовую связь через спутники

Ученые намерены создать сеть квантовой связи для стран-участниц БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Ученые из России и Китая якобы смогли наладить линию связи, защищенную при помощи квантового шифрования данных. Они использовали ключи безопасности, передаваемые китайским квантовым спутником Mozi, сообщает South China Morning Post.

СМИ пишет, что исследователям удалось передать два закодированных изображения, защищенных квантовыми ключами, с наземной станции, расположенной недалеко от Москвы, на станцию, расположенную Урумчи в западном китайском регионе Синьцзян. Информация преодолела 3800 км, благодаря китайскому квантовому спутнику Mozi. С его помощью ученые надеются развить национальные и международные сети квантовой связи, которые будут гораздо лучше защищены.

Квантовая связь, как известно, использует криптографию для кодирования данных в одиночных фотонах. Зашифрованные данные передаются в виде единиц и нулей вместе с квантовым ключом, используемым для расшифровки данных. Квантовые ключи — это, по сути, строки случайных битов, обеспечивающие безопасность данных "на физическом уровне". Российские ученые утверждают, что эти ключи невозможно взломать.

Несмотря на значительный прогресс в разработке квантового распределения ключей, наземная передача на разумных скоростях с использованием оптоволоконных кабелей ограничена 1000 км, и чем больше расстояние, тем больше фотонов теряется по дороге. Из-за этого ограничения исследователи не смогли эффективно передавать квантовые ключи, из одного региона РФ в другой. Чтобы решить эту проблему, в 2016 году Китай запустил Mozi — спутник квантовой связи, чтобы обеспечить квантовую передачу данных на большие расстояния.

"Используя данный спутник, Китай смог создать национальную квантовую сеть наземных станций, охватывающую тысячи километров", — сказано в материале.

По словам российских ученых, в 2020 году они начали работать вместе с китайскими исследователями, которые помогли им настроить системы для проведения экспериментов со спутником Mozi.

В подмосковной Звенигородской обсерватории была создана наземная станция, оснащенная телескопами и камерами для слежения за спутником. Различные эксперименты проводились между наземной станцией в Звенигороде и китайской наземной станцией Наньшань недалеко от Урумчи.

По словам россиян, на данный момент квантовые системы идеально подходят для научных исследований. Они подчеркнули, что "необходимы дополнительные исследования, прежде чем технология будет коммерциализирована".

"Россия также предложила странам БРИКС — Бразилии, Индии, Южной Африке, — принять участие в развитии квантовых сетей, так как они считают, что построить сеть квантовой связи между странами БРИКС технически возможно", — пишет СМИ.

Ранее мы сообщали о том, почему ученые спешат внедрить новый метод постквантового шифрования данных, — дело в том, что алгоритм, использующийся для защиты информации с 1977 года, любой квантовый компьютер сможет легко взломать.