Уникальные батареи с неподражаемой особенностью: не горят, даже если по ним выстрелить

Графеновый аккумулятор Nanotech Energy поступит на рынок уже в этом году. Он признан самым безопасным литиевым накопителем энергии в мире.

Компания Nanotech Energy (США) уже в этом году запустит производство литий-ионных аккумуляторов, которым не страшны перегревы, следовательно, они не воспламеняются. Подробности сообщило издание Notebook check.

Литий-ионные батареи будут выпущены в форм-факторе 18650. Это означает, что они будут состоять из ячеек цилиндрической формы размерами 18 х 65 мм (ред.). Непосредственно за выпуск будет отвечать предприятие Voltaplex.

Проблемой литиевых батарей всегда был перегрев, который становился причиной возгораний и даже взрывов. Но даже если аккумулятор не перегревался, он все равно мог взорваться из-за внутренних дефектов, вызывающих короткое замыкание и воспламенение электролита. Еще одним недостатком литиевых аккумуляторов являются дендриты, которые появляются со временем и-за того, что литий со временем осаждается и накапливается в виде "наростов". Эти "наросты" могут проткнуть сепаратор, что, опять-таки, приводит к короткому замыканию.

Как функционируют батареи Nanotech Energy

Эксперты, работающие в Nanotech Energy, разработали безопасные литиевые батареи, которые не горят и не дымят. Выручил специалистов графен, нанотехнологии и электролит, технология производства которого запатентована и хранится в секрете (электролит — вещество, которое проводит электрический ток внутри батареи. В роли электролита могут выступать кислоты, соли и даже некоторые кристаллы, — ред.).

Даже выстрел не заставил батарейку Nanotech Energy гореть

В компании говорят, что литиевые аккумуляторы не боятся холода, так как способны функционировать при температуре -40°C. Жара им тоже не страшна: тесты показали отличную работоспособность при +60°C. Что касается "внутренностей" устройства, то даже при температуре +180°C с ними ничего не произойдет.

Ранее мы сообщали о том, что водная батарея может стать альтернативой литий-ионным аккумуляторам. Она относительно дешевая в производстве и более безопасная — не горит и не взрывается.