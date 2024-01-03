"Премиум-парковка в танк": FPV-дрон "Гром" уничтожил защищенную технику ВС РФ (видео)

Беспилотник, который приводится в боевую готовность всего за пять минут, уничтожил российский танк, защищенный "мангалом".

Украинские военные с помощью FPV-дрона "Гром" ликвидировали танк российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале производителей беспилотных летательных аппаратов БФ "Небо перемоги" в среду, 3 января.

На видеокадрах показана работа украинского дрона-камикадзе "Гром". Оператор беспилотника направил дрон на цель: российский танк, который оккупанты предварительно защитили с помощью "мангала" — железного сооружения, прикрывающее башню бронированной техники. Такой "навес" должен был защитить танк от атаки беспилотников. Однако все предосторожности военных ВС РФ оказались тщетными, так как оператор БПЛА подвел свою технику под "мангал", где дрон "Гром" и поразил танк.

"Если вы думали, что дроны не умеют парковаться, FPV-дрон "Гром" доказывает обратное. В этом видео он делает "точную посадку"… прямо в танк. Это не авария, это премиум-парковка", — подписали разработчики видео.

Что известно о FPV-дронах "Гром"

Как сообщает разработчик на своей официальной странице в Facebook, беспилотные летательные аппараты "Гром" — эффективные, быстрые и маневренные. Они прошли полевые испытания и эффективно уничтожают цели врага в сложных условиях. В месяц производители собирают и поставляют в зону боевых действий до 1 тысячи этих БПЛА.

Технические характеристики БПЛА "Гром":

дальность полета — 12 км;

грузоподъемность — 2 кг;

максимальная высота — 3 км;

время развертывания — 5 мин;

размер — 480х410 мм;

аккумулятор — LIION/8000 mAh;

видеосистема — цифровая/аналоговая.

Напомним, в конце декабря украинские военные испытали новые боеприпасы для FPV-дронов. Они протестировали несколько видов боеприпасов, которые под силу нести и сбрасывать коптерам: осколочно-фугасные снаряды, гранаты и ВОГи.

Кроме того мы писали о том, как во второй половине декабря FPV-дрон "Дикий шершень" разнес российскую САУ "Тюльпан". Оператор направил дрон-камикадзе в уязвимое место самоходной артиллерийской установки, после чего та взорвалась.