Китай "победил" ЕС и США в области солнечной энергии: делает самые дешевые батареи

Китайские модули для солнечных панелей стоят копейки и их выпускается огромное количество, поэтому производители Запада могут уже никогда не догнать Поднебесную, считают аналитики.

Согласно данным аналитической компании Wood Mackenzie, себестоимость китайских фотоэлементов, используемых для солнечных батарей, крайне низка. Аналитики пришли к выводу, что производителям из США и ЕС будет крайне сложно конкурировать на рынке с компаниями из Китая, передает Deutsche Welle.

Топ-менеджер исследовательской и консалтинговой компании Wood Mackenzie, Стивен Нелл, заявил, что китайские солнечные панели — самые дешевые на сегодняшний день. А все потому, что цена солнечных модулей производства КНР в соотношении доллар за ватт составляет $0,15. К примеру, в Индии этот показатель составляет $0,22, в странах ЕС — $0,30, а в США — $0,40.

Аналитик подчеркнул, что в течение 2023 года стоимость производства этих модулей в Китае упала на 42%, благодаря чему с солнечными батареями из КНР теперь крайне сложно конкурировать на международном рынке. Более того, объемы производства фотоэлементов в Поднебесной выросло в 2 раза, по сравнению с объемами в США и ЕС. В Wood Mackenzie пришли к выводу, что 80% глобальных мощностей по выпуску солнечных батарей находятся в Китае.

Кнелл полагает, что вытеснить китайских производителей из цепочек поставок в области зеленой энергетики будет крайне сложно, если не невозможно. По его мнению, Китай победил Европу и США и в ценовой войне, и в войне мощностей в сфере зеленых технологий. Во многом, это случилось благодаря дешевой рабочей силе, государственной помощи, а также налаженным сверхмасштабным производством.

Американские эксперты из Национальной лаборатории исследовательской энергии (NREL) и Массачусетского технологического института (MIT) пришли к таким же выводам, что и аналитики Wood Mackenzie. Они также указали, что наладить мощное производство удалось еще и благодаря инвестициям и относительно мягким требованиям к техпроцессу изготовления солнечных панелей, если сравнивать с нормативами ЕС и США. В NREL и MIT подчеркивают, что у Европы и США вряд ли получится догнать и перегнать КНР в этом секторе экономики.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли способ усилить солнечные панели. Они разработали ленты толщиной в один атом из сплава фосфора и мышьяка. Эти ленты могут повысить производительность различных устройств, включая солнечные элементы.