Китай сможет делать 25 миллиардов чипов в месяц: зачем стране так много процессоров

Китайцы будут активно развивать ИИ-приложения и технологии, которым потребуются высокопроизводительные вычисления. Для этого построят 18 новых заводов.

Аналитики международной компании SEMI опубликовали документ под названием "World Fab Forecast", в котором спрогнозировали увеличение мощности производства полупроводников в Китае на 6,4% в 2024 году. Это значит, что китайские фабрики смогут выпускать более 30 млн кремниевых пластин в месяц, передает Toms hardware.

Эксперты ожидают, что благодаря серьезному государственному финансированию, Китай существенно нарастит производственные мощности в сфере полупроводников, построив в 2024 году 18 новых заводов. Если они начнут работу уже в 2024 году, то количество выпускаемых кремниевых пластин вырастет на 6,4% (30 млн пластин в месяц), говорится в документе. Также аналитики указали, что в прошлом году этот рост составил 5,5% — 29 млн пластин в месяц.

"Рост обусловлен разработками в области искусственного интеллекта, поэтому спрос на процессоры, ориентированные на ИИ-приложения и высокопроизводительные вычисления, продолжает расти", — говорится в отчете.

Следует отметить, что на одной пластине размером 300 мм помещается 127 чипов размером 435 кв. мм или 836 размером 72,3 кв. мм. Это значит, что на 30 миллионах 300-миллиметровых пластин уместится максимум 25 млрд процессоров, — ред.

Всего в 2024 году в КНР будут запущены 42 проекта, связанные со сферой полупроводников. А с 2022 года таких проектов насчитывается 40.

Другие регионы также развивают производство чипов. Тайвань останется вторым по величине регионом по производству полупроводников с прогнозируемым увеличением до 5,7 млн пластин в месяц в 2024 году. За ними следуют Южная Корея (5,1 млн пластин ежемесячно). США, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия также готовятся к росту: в каждом регионе в 2024 году будет запущено по нескольку новых предприятий.

В SEMI полагают, что закупки литографического оборудования возрастут, так как чипы нужны не только для работы ИИ-приложений, но и для работы разного рода электроники, систем "умного дома", электромобилей и пр.

Ранее мы писали о том, что правительство Нидерландов приказало не продавать Китаю литографические сканеры для полупроводникового производства. КНР продолжала закупать оборудование у голландской ASML, несмотря на то, что Нидерланды присоединились к санкциям США против техносектора Китая.